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Зірка фільму Джуно Елліот Пейдж після видалення грудей зробив відверте фото

Сьогодні, 10:17

Трансгендерний актор позував на камеру, оголивши торс. Попри те, що у Еліота ще було видно шрами після операції, він поділився фото з підписниками

Після того як номінована на "Оскар" акторка Елен Пейдж стала трансгендерним чоловіком і назвала себе Еліотом Пейджем, відбулася операція з видалення молочної залози. Тепер тіло актора видозмінилася, що він відкрито і продемонстрував в соцмережі.

На фото, опублікованому в Instagram-акаунті, Елліот, одягнений в плавки, стоїть біля басейну. На його грудній клітині можна побачити шрами після операції. При цьому актор блиснув кубиками, яким можна позаздрити.

Эліот Пейдж
Эліот Пейдж
Фото: instagram.com/elliotpage

Колеги, серед яких і Ніна Добрев, а також шанувальники Еліота Пейджа підтримали його добрими коментарями.

  • "Виглядаєш так добре!"
  • "А перш за все – щасливий"

Раніше повідомлялося, що Елліот Пейдж розлучився зі своєю дружиною.

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