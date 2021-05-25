Зірка фільму Джуно Елліот Пейдж після видалення грудей зробив відверте фото
Трансгендерний актор позував на камеру, оголивши торс. Попри те, що у Еліота ще було видно шрами після операції, він поділився фото з підписниками
Після того як номінована на "Оскар" акторка Елен Пейдж стала трансгендерним чоловіком і назвала себе Еліотом Пейджем, відбулася операція з видалення молочної залози. Тепер тіло актора видозмінилася, що він відкрито і продемонстрував в соцмережі.
На фото, опублікованому в Instagram-акаунті, Елліот, одягнений в плавки, стоїть біля басейну. На його грудній клітині можна побачити шрами після операції. При цьому актор блиснув кубиками, яким можна позаздрити.
Колеги, серед яких і Ніна Добрев, а також шанувальники Еліота Пейджа підтримали його добрими коментарями.
- "Виглядаєш так добре!"
- "А перш за все – щасливий"
Раніше повідомлялося, що Елліот Пейдж розлучився зі своєю дружиною.
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