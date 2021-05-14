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Приходько про секс-скандал Лорак з Меладзе: Завдяки сексу з цією людиною ти їси чорну ікру

Сьогодні, 16:17

Співачка висловила свою думку про скандал, який вибухнув навколо чоловіка Віри Брежнєвої, Костянтина Меладзе. Приходько заявила, що їй не надходило таких пропозицій від чоловіків

Костянтин Меладзе, Анастасія Приходько
Костянтин Меладзе, Анастасія Приходько
Фото: instagram.com/prykhodko_official

Співачка Анастасія Приходько, яка назвала новонародженого сина незвичайним ім'ям, зізналася, що не отримувала інтимних пропозицій від Костянтина Меладзе. Артистка зробила таку заяву на тлі скандалу з продюсером – нещодавно Ані Лорак натякнула, що він пропонував їй інтимні стосунки в обмін на кар'єрне просування. За словами Приходько, власне вона не поводилася так, щоб хтось міг запропонувати їй таке.

Анастасія Приходько прокоментувала скандал виданню Vesti. Співачці не тільки не надходила така пропозиція від Костянтина Меладзе, а й від інших продюсерів теж.

"Від Костянтина мені не надходили пропозиції "на екран – через диван", тому мене й обурила заява однієї зі співачок, що нібито Костя пропонував це всім без винятку і "всі були згодні"! Це зачепило насамперед мою честь. Я не знаю, які стосунки були у неї з ним. Але у мене з ним стосунки були зовсім іншими", – сказала співачка.

Раніше Анастасія була підопічною Меладзе. Але навіть цей статус не спровокував такий інцидент, про який заговорили Ані Лорак і Оля Полякова. Більш того, за словами Приходько, чоловіки її навіть бояться.

"До того ж я не поводжуся так, щоб у когось навіть думка закрадалася мені таке запропонувати! Чоловіки мене бояться, тому таких пропозицій в житті у мене не було!", – відповіла співачка.

Раніше повідомлялося, що Валерій Меладзе з синцями під очима майже не спить після народження дитини.

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