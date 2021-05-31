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Это медаль на моем теле: Анастасия Приходько объяснила, почему обвисшая грудь красивее "идеальной"

Сегодня, 13:47

Певица показала на фото, как кормит новорожденного сына

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько
Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько точно не из тех, кто комплексует и стесняется. Певица, которая недавно родила третьего ребенка, подняла тему о кормящих матерях и непосредственно груди. Звездную маму многие поддержали.

В своем Instagram-аккаунте Приходько опубликовала фото с новорожденным сыном – на снимке артистка кормит его грудным молоком. В описании Анастасия рассуждает, почему "грудь с картинки" считают эталоном красоты, а обвисшую грудь кормящих матерей – шеймят.

, (@prykhodko_official)

"Я не хочу знать, что кто-то, не дай Бог, порицает женщину, у которой обвисшая грудь! Я хочу слышать: "Ты видела ее грудь? Она же кормила.... Боже, как круто" Я хочу, чтоб наконец-то начали меняться двойные стандарты", – высказалась певица.

Она добавила, что женщины имеют право быть такими, какими их создала природа, и могут гордиться этим.

"Я знаю, что моя грудь больше не будет красивой, но она будет как медаль на моем теле, и гордость того, что я смогла, у меня хватило сил, нервов, и контроля чтоб дать маленькому человечку возможность впитывать мое молоко", – написала Приходько.

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Подписчицы певицы написали ей много комментариев со словами благодарности и поддержки:

  • "Спасибо за то, что не стесняетесь быть настоящей. Это очень притягивает. Гораздо больше, чем "вылизанные" инстаграмные фото"
  • "Спасибо большое за этот пост и вашу позицию"
  • "Вы прекрасны! И слова ваши – золотые"
Скриншот: instagram.com/prykhodko_official
Скриншот: instagram.com/prykhodko_official

Недавно мы показывали 4 фото, на которых вы точно не узнаете Анастасию Приходько.

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