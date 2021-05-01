4 фото, на яких ви точно не впізнаєте Анастасію Приходько
Співачка опублікувала в сторіс серію своїх дитячих фотографій
Анастасія Приходько, яка назвала новонародженого сина незвичайним ім'ям, часто ділиться зі своїми фоловерами в Instagram архівними знімками. Напередодні зірка запостив в сторіс кілька кадрів, на яких вона зовсім маленька. Якщо чесно, ми б нізащо не впізнали на цих фотографіях Настю!
Підписників Приходько попросила вгадати, скільки їй років на кожній з фотографії. Серед варіантів були від 9 до 15 років.
Раніше стало відомо, що Анастасія Приходько відновлює музичну кар'єру і готує нову пісню.
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