4 фото, на яких ви точно не впізнаєте Анастасію Приходько

Співачка опублікувала в сторіс серію своїх дитячих фотографій

Анастасія Приходько, яка назвала новонародженого сина незвичайним ім'ям, часто ділиться зі своїми фоловерами в Instagram архівними знімками. Напередодні зірка запостив в сторіс кілька кадрів, на яких вона зовсім маленька. Якщо чесно, ми б нізащо не впізнали на цих фотографіях Настю!

Підписників Приходько попросила вгадати, скільки їй років на кожній з фотографії. Серед варіантів були від 9 до 15 років.

Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official

Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official

Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official

Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official

Раніше стало відомо, що Анастасія Приходько відновлює музичну кар'єру і готує нову пісню.

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