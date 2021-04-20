Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Єлизавета II в день похорону чоловіка дізналася про смерть близького друга

Сьогодні, 17:52

Квітень 2021 року виявився для королеви дуже складним місяцем. Єлизавета II втратила ще одну близьку людину. Помер її радник з перегонів

У день похорону свого чоловіка принца Філіпа Єлизавета II дізналася про смерть ще однієї близької їй людини. У віці 86 років помер друг королеви сер Майкл Освальд. Про це повідомляє The Sun.

Протягом десятиліть він завідував королівської стайнею і займався питаннями перегонів, в яких брали участь королівські коні. Також він супроводжував королеву на подібних заходах.

Майкл Освальд і Єлизавета II
Майкл Освальд і Єлизавета II
Фото: Getty Images

Причиною смерті радника королеви стала тривала хвороба.

Нагадаємо, Єлизавета II вперше за багато років не представить офіційного портрета на честь свого дня народження, який вона відзначатиме 21 квітня.

Раніше ми розповідали, кому дістанеться багатомільйонний спадок принца Філіпа.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Єлизавета II після похорону зберегла дві цінні речі - хустку принца Філіпа і фото їхньої молодості на Мальті Принц Гаррі помирився з сім'єю і може залишитися у Великій Британії - ЗМІ Смиренно і без сліз: королева Єлизавета II провела свого чоловіка в останню путь
Єлизавета II Королівська сім'я
Реклама

Новини партнерів

Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию

Популярні статті

Сьогодні, 17:29Смачно

Як приготувати глазур для паски: 5 трендових рецептів

Сьогодні, 13:20Зірково

Син Наташі Корольової станцював на пілоні під українську пісню: відео

Сьогодні, 10:40Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця харчовими барвниками

Сьогодні, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 20 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте готові до шаленої пристрасті!

Вчора, 18:36Зірково

Дружина Миколи Тищенка показала підготовку до скандальної вечірки

Вчора, 13:32Смачно

Пшоно – це не тільки каша. 10 рецептів, які вас приємно здивують

Вчора, 13:16Фаново

Коли Вальпургієва ніч у 2021 році: дата і головні прикмети

Вчора, 11:07Зірково

Лариса Доліна показала себе без фотошопу і нарвалася на критику: Хірург явно попрацював

Вчора, 10:45Смачно

Смачна та і пишна паска на Великдень: рецепт на літр молока

Вчора, 10:38Events

Вербний тиждень-2021: милі картинки і добрі привітання

Вчора, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 19 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, побудьте наодинці!

18 квітняЗірково

Галкін показав розкішний подарунок Пугачовій від Лободи: Це неймовірно!

18 квітняЗірково

Оля, що з очима? Полякову без макіяжу засипали питаннями про ботокс і операції

18 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: всі знаки зодіаку

18 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 18 квітня для всіх знаків зодіаку: Овен стане секс-гігантом!

17 квітняEvents

Як найшвидше перевірити кислотність ґрунту на ділянці: два простих лайфхаки

Новини партнерів

«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Украинка с 15-м размером восхитила своим видом
Украинка с 15-м размером восхитила своим видом
Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака
Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака
Ирина Федишин с подружкой в купальниках понежились в чане
Ирина Федишин с подружкой в купальниках понежились в чане
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Что известно о возлюбленном Аллы Мазур
Что известно о возлюбленном Аллы Мазур
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти