Єлизавета II в день похорону чоловіка дізналася про смерть близького друга

Квітень 2021 року виявився для королеви дуже складним місяцем. Єлизавета II втратила ще одну близьку людину. Помер її радник з перегонів

У день похорону свого чоловіка принца Філіпа Єлизавета II дізналася про смерть ще однієї близької їй людини. У віці 86 років помер друг королеви сер Майкл Освальд. Про це повідомляє The Sun.

Протягом десятиліть він завідував королівської стайнею і займався питаннями перегонів, в яких брали участь королівські коні. Також він супроводжував королеву на подібних заходах.

Майкл Освальд і Єлизавета II Фото: Getty Images

Причиною смерті радника королеви стала тривала хвороба.

Нагадаємо, Єлизавета II вперше за багато років не представить офіційного портрета на честь свого дня народження, який вона відзначатиме 21 квітня.

Раніше ми розповідали, кому дістанеться багатомільйонний спадок принца Філіпа.

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