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Кому дістанеться багатомільйонний спадок принца Філіпа

Сьогодні, 17:40

Інсайдери з палацу розповіли журналістам, що більшу частину спадщини покійного принца Філіпа отримає лише одна людина

Минулої суботи, 17 квітня, в Британії попрощалися з чоловіком королеви – герцогом Единбурзьким. За своє життя принц Філіп нажив великі статки. За даними ЗМІ з посиланням на інсайдерів, майже все успадкувала Єлизавета II.

Як пише Daily Express , майно покійного чоловіка королеви – колекція творів мистецтва, рідкісні антикварні книги. Також йому належало безліч цінних подарунків, зроблених йому в приватному порядку.

Єлизавета II і принц Філіп
Єлизавета II і принц Філіп
Фото: Getty Images

Грошовий стан герцога Единбурзького оцінили в 30 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 40 мільйонів доларів). Зазначається, що статок він заробив під час служби на флоті. Він також отримував зарплату як член монаршої родини.

Джерело стверджує, що дітей і онуків герцог не оминув, але основну частину нажитого отримає саме Єлизавета II.

Раніше ми розповідали, що Єлизавета II після похорону зберегла дві цінні речі.

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