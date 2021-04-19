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Єлизавета II після похорону зберегла дві цінні речі – хустку принца Філіпа і фото їхньої молодості на Мальті

Сьогодні, 16:01

Її Високість прибула в каплицю Святого Георгія, тримаючи в сумочці дорогі серцю речі. Вони нагадують королеві Єлизаветі II про 73 роки шлюбу з принцом Філіпом

Після церемонії поховання принца Філіпа, на труні якого Єлизавета II залишила зворушливу записку, Її Високість забрала з собою кілька особливих речей. Виявилося, що в сумочці Єлизавета II забрала носовичок її покійного чоловіка, а також їх спільне фото, зроблене на Мальті під час їх медового місяця. Обидві ці речі нагадують королеві про її спільного життя з принцом Філіпом, з яким вона перебувала в шлюбі 73 роки.

Як повідомляє Daily Mail, фірмові носові хустки принца Філіпа, зроблені його кравцем з Севіл-Роу, Kent & Haste, були незмінною частиною його стилю. Одну з таких хусток Її Високість тримала у себе в сумочці бренду Launer на похоронах. Також згідно з королівським джерелом, у Єлизавети II була невелика фотографія, яка була зроблена на Мальті в 1947 році.

Єлизавета II на похоронах свого улюбленого чоловіка принца Філіпа
Єлизавета II на похоронах свого улюбленого чоловіка принца Філіпа
Фото: Скріншот из Daily Mail

Принц Філіп служив на Мальті морським офіцером, так що вони з Єлизаветою II, яка тоді ще була принцесою, проживали на острові на віллі Гуардамангія, на околиці Валетти з 1949 по 1951 роки.

Пізніше Єлизавета II описала цей період як один з найкращих у своєму житті. За її словами, це був той час, коли вона могла жити "нормально". А у 2007 році подружжя відсвяткувало там 60-ту річницю свого шлюбу.

Королева Єлизавета II і принц Філіпп на Мальті в 1947 році
Королева Єлизавета II і принц Філіпп на Мальті в 1947 році
Фото: Getty Images

Раніше ми розповіли, як королева Єлизавета II проводила свого чоловіка в останній шлях.

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