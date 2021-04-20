Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Елизавета II в день похорон мужа узнала о смерти близкого друга

Сегодня, 17:52

Апрель 2021 года оказался для королевы очень сложным месяцем. Елизавета II потеряла еще одного близкого человека. Умер ее советник на скачках

В день похорон своего супруга принца Филиппа Елизавета II узнала о смерти еще одного близкого ей человека. В возрасте 86 лет умер друг королевы сэр Майкл Освальд. Об этом сообщает The Sun.

На протяжении десятилетий он заведовал королевской конюшней и занимался вопросами скачек, в которых принимали участие королевские лошади. Также он сопровождал королеву на подобных мероприятиях.

Майкл Освальд и Елизавета II
Майкл Освальд и Елизавета II
Фото: Getty Images

Причиной смерти советника королевы стала продолжительная болезнь.

Напомним, Елизавета II впервые за много лет не представит официального портрета в честь своего дня рождения, который она будет отмечать 21 апреля. Королева

Ранее мы рассказывали, кому достанется многомиллионное наследство принца Филиппа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Елизавета II после похорон сохранила две ценные вещи - платок принца Филиппа и фото их молодости на Мальте Принц Гарри помирился с семьей и может остаться в Великобритании - СМИ Смиренно и без слез: королева Елизавета II проводила своего супруга в последний путь
Елизавета II королевская семья
Реклама

Новости партнеров

Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака
Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака

Популярные статьи

Сегодня, 17:29Вкусно

Как приготовить глазурь для кулича: 5 трендовых рецептов

Сегодня, 10:40Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца пищевыми красителями

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 20 апреля для всех знаков зодиака: Львы, будьте готовы к неистовой страсти!

Вчера, 18:36Звездно

Супруга Николая Тищенко показала подготовку к скандальной вечеринке

Вчера, 13:32Вкусно

Пшено – это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят

Вчера, 13:16Фаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

Вчера, 11:07Звездно

Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

Вчера, 10:45Вкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

Вчера, 10:38Events

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

18 апреляЗвездно

Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!

18 апреляЗвездно

Оля, что с глазами? Полякову без макияжа засыпали вопросами о ботоксе и операциях

18 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака

18 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков зодиака: Овен станет секс-гигантом!

17 апреляEvents

Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

17 апреляЗвездно

Слезы Чарльза и воссоединение Уильяма и Гарри: как прошла церемония прощания с принцем Филиппом

Новости партнеров

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Много яблок и мало теста. Рецепт быстрого яблочного пирога-суфле
Много яблок и мало теста. Рецепт быстрого яблочного пирога-суфле
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять