Елизавета II в день похорон мужа узнала о смерти близкого друга
Апрель 2021 года оказался для королевы очень сложным месяцем. Елизавета II потеряла еще одного близкого человека. Умер ее советник на скачках
В день похорон своего супруга принца Филиппа Елизавета II узнала о смерти еще одного близкого ей человека. В возрасте 86 лет умер друг королевы сэр Майкл Освальд. Об этом сообщает The Sun.
На протяжении десятилетий он заведовал королевской конюшней и занимался вопросами скачек, в которых принимали участие королевские лошади. Также он сопровождал королеву на подобных мероприятиях.
Причиной смерти советника королевы стала продолжительная болезнь.
Напомним, Елизавета II впервые за много лет не представит официального портрета в честь своего дня рождения, который она будет отмечать 21 апреля. Королева
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