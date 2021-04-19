Вперше за 70 років Єлизавета II відсвяткує свій день народження за новим сценарієм

21 квітня Єлизавета II відсвяткує свій ювілей. Однак вперше за 70 років торжество пройде інакше

Єлизавета II вперше за багато років не представить офіційного портрета на честь свого дня народження, який вона відзначатиме 21 квітня. Про це повідомляє Daily Mail. Це перше свято королеви за останні сім десятиліть, яке вона зустріне без свого чоловіка принца Філіпа.

"Відсутність принца Філіпа не можна ігнорувати. Єлизавета II відмовилася від планів на фото в день народження, оскільки знаходиться в жалобі по коханому чоловіку. Вперше за 70 років його не буде поруч з нею в свято – все буде зовсім по-іншому", – розповів королівський експерт.

Також повідомляється, що святкувати 95-річчя Єлизавета II буде не з членами королівської сім'ї, а лише в колі персоналу Віндзорського замку. Подібні обмеження пов'язані з карантином.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що принц Гаррі залишиться в Британії до дня народження бабусі.

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