Єлизавета II святкує другий день народження, вперше без принца Філіпа (відео)
Напередодні офіційного дня народження Її Величність зустрілася з представниками G-7
Цієї суботи королева Єлизавета II відзначає свій офіційний день народження. Її 95-річчя вже святкували в квітні, але, відповідно до традиції, британські монархи приймають вітання від співгромадян ще і другої суботи червня.
Напередодні свята Її Величність зустрілася зі світовими лідерами на саміті G-7, де Кейт Міддлтон з'явилася в усьому білому і з браслетом покійної принцеси Діани.
Британську королеву супроводжували принц Уельський, герцогиня Корнуолльська, герцог і герцогиня Кембриджські.
Для виходу в світ Єлизавета II обрала квіткчасту сукню, білі рукавички і прикраси з перлинами.
Як і торік, через пандемію традиційний парад королівських військ з виносом прапора одного з гвардійських полків пройшов не так грандіозно, як має бути.
Але парад все ж відбувся на території Віндзорського замку. Королева спостерігала за дійством, сидячи на стільці. Вона була одягнена в бузкове пальто і капелюшок в тон. Її образ доповнили білі рукавички, брошка і чорна сумочка.
Зазначимо, що це перший парад на честь дня народження Єлизавети II без її чоловіка принца Філіпа.
Дивіться, як пройшов парад на честь офіційного дня народження Єлизавети ІІ:
Раніше ми писали, що принц Гаррі просив у Єлизавети II благословення, перш ніж назвати свою дочку на її честь.
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