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Єлизаветі II презентували особливий подарунок на згадку про принца Філіпа до його 100-річного ювілею

Сьогодні, 13:15

Її Величності подарували унікальну троянду, яку створили спеціально для королівської сім'ї і посадили в садах Віндзорського замку

Єлизаветі II подарували троянду в честь 100-річчя принца Філіпа
Єлизаветі II подарували троянду в честь 100-річчя принца Філіпа
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

Сьогодні, 10 червня, чоловіку Єлизавети II, принцу Філіпу, який помер в квітні цього року, могло б виповнитися 100 років. З такої нагоди королева Великобританії отримала особливий подарунок, повідомляє People.

Її Величності подарували троянду, створену спеціально до сторіччя герцога Единбурзького. Квітка була посаджена в саду Віндзорського замку. До слова, принц Філіп брав участь в редизайні саду.

Роза була подарована королеві минулого тижня президентом Королівського садівницького товариства Кітом Відом. Отримавши квітку, Її Величність подякувала представникові суспільства і зазначила, що троянда "виглядає прекрасно".

Розу посадили в саду Віндзорського замку
Розу посадили в саду Віндзорського замку
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Роза, подарована королеві, як висловився Кіт Від, являє собою "все прекрасні вчинки, які за своє життя робив герцог Единбурзький".

За словами представників королівського палацу, Філіп зіграв ключову роль в плануванні саду, перебудові клумби і будівництві фонтану з бронзового лотоса в його центрі.

Єлизавета II відзначила красу квітки, подарованої їй Королівським садівничим товариством
Єлизавета II відзначила красу квітки, подарованої їй Королівським садівничим товариством
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Відомо, що такі ж троянди скоро будуть доступні до продажу. Виручені гроші від продажу кожної квітки підуть до фонду "Жива спадщина герцога Единбурзького", мета якого – допомогти більшій кількості молодих людей взяти участь в церемонії вручення премії герцога Единбурзького.

"Прихильність герцога підвищенню обізнаності громадськості про важливість збереження миру природи залишає незабутнє спадщину", – сказав президент Королівського садівницького товариства Кіт Від.

Варто зазначити, що принц Філіп залишив чималу спадщину. Він був чоловіком королеви Великобританії протягом 73 років, встигнувши обзавестися досить великими статками. Раніше ми розповіли, хто з його нащадків отримає фінансове спадок і титул герцога Единбурзького.

Помер передостанній доргі королеви Великобританії – дивіться відеосюжет:

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