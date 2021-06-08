Принц Гаррі просив у Єлизавети II благословення, перш ніж назвати свою дочку на її честь

Другу дитину Меган Маркл і принц Гаррі назвали на честь Єлизавети II та принцеси Діани

Єлизавета II і принц Гаррі Фото: Getty Images

Перш ніж назвати свою дочку Лілібет, принц Гаррі просив благословення у своєї бабусі, королеви Єлизавети ІІ. Лілібет – дитяче прізвисько Її Величності, яким користувалися тільки покійний принц Філіп, її батьки і пара найближчих друзів.

За словами друга Гаррі, "Він любить і поважає свою бабусю. Для нього це два дуже важливих і значимих імені", пише Vanity Fair.

Нагадаємо, що другу дитину Меган і Гаррі назвали і на честь принцеси Діани Спенсер. Повне ім'я звучить так – Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор.

Вагітна Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі Фото: instagram.com/misanharriman

Незважаючи на сварку з сім'єю, після народження малятка, Гаррі відразу ж подзвонив до Великобританії, щоб поділитися хорошими новинами з бабусею. Вони також відправили їй кілька фотографій новонародженої Лілібет. Громадськості герцоги Сассекські розповіли про поповнення в родині через два дні.

"Запитати у королеви дозволу на ім'я відповідало б королівській традиції", – цитує видання біографа Беделл Сміт.

Лілі народилася 4 червня в клініці Santa Barbara Cottage Hospital в Каліфорнії. Дочка Меган і Гаррі стала восьмою в черзі на британський королівський престол. Свого первістка Маркл народила у травні 2019-го.

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