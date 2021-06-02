68 років тому коронували Єлизавету II: як змінювався стиль Її Величності

Грандіозна подія відбулася у Лондоні 2 червня 1953 року

2 червня вся Велика Британія відзначає знакову подію – 67-річчя з дня коронації наймогутнішого монарха в світі – королеви Єлизавети II, яка вдванадцяте стане прабабусею. У 1953 році в Лондоні тоді ще 27-річна принцеса посіла британський престол. Коронацію вперше транслювали по телебаченню, тому подія стала найвидовищнішою в історії країни XX століття.

Life Сьогодні вирішили наочно показати, якою Єлизавета II була в молодості та що полюбляла з одягу.

День коронації і королівське убрання

Зрозуміло, наш огляд ми почнемо з найважливішого убрання для тоді ще новоспеченої королеви. Для такої важливої ​​події у своєму житті юна принцеса вибрала розкішний і насправді королівський наряд – бежеву сукню, розшиту золотими нитками, корону і довгу мантію білого кольору.

Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года Фото: Getty Images Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года Фото: Getty Images Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года Фото: Getty Images Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года Фото: Getty Images Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года Фото: Getty Images Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года Фото: Getty Images Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года Фото: Getty Images Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года Фото: Getty Images 1/8

Діловий стиль молодої королеви в 1950-1990-х рр

Цей період був найактивнішим в житті королеви – всілякі закордонні поїздки, зустрічі та офіційні прийоми, для яких шилися найкращі вбрання для королеви. У ті роки стиль Єлизавети II відповідав модним тенденціям і найцікавіше – Її Величність носила брючні костюми. Зараз вона віддає перевагу сукням або костюмам зі спідницею-міді.

Фото: Getty Images

Єлизавета II разом з чоловіком Філіпом і дітьми Фото: Getty Images

Це фото зроблене 2 вересня 1952 року у дворі замку Балморал. Королева Єлизавета II разом з родиною – донькою Анною і сином Чарльзем, а також з чоловіком Філіпом – позує в зеленому комплекті, який складається зі спідниці-плісе і класичного піджака. Як ми бачимо, вже за молоду Її Величність обожнювала дорогоцінні брошки. Цей елемент її гардеробу був незмінним протягом довгих років її правління.

Королева відзначає 25-річчя шлюбу з чоловіком Філіпом Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

У травні 1970 року під час свого офіційного візиту до АвстраліїЄлизавета II вбралася в яскраво-жовте пальто з білими аксесуарами. До слова, королева впродовж життя любила одягати барвисті костюми і верхній одяг. Якось Її Величність зізналася, що за допомогою яскравих кольорів вона привертає увагу оточуючих, оскільки не завжди її помічають.

Фото: Getty Images

А ось з 1980-х років стиль англійської королеви змінюється – в її гардеробі з'являється яскравіше вбрання, а з аксесуарів – дамські капелюшки з декором. Загалом, тоді модні тенденції кардинально змінилися – на зміну важкій тканині в клітинку прийшов легкий шифон з кольоровими візерунками і горохом.

Єлизавета II на кінних перегонах (1980 рік) Фото: Getty Images Її Величність під час візиту в Алжир Фото: Getty Images Єлизавета II на світському прийомі Фото: Getty Images Королева Британії в Марокко Фото: Getty Images Єлизавета II разом з чоловіком Філіпом Фото: Getty Images Образ королеви на Соломонових Островах Фото: Getty Images 1/6

Дивіться сюжет про цікаві факти з біографії Єлизавети II:

Нагадаємо, Єлизавета II вперше після смерті чоловіка з'явилася на публіці.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися