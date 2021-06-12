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Елизавета II празднует второй день рождения, впервые без принца Филиппа (видео)

Сегодня, 13:38

Накануне официального дня рождения Ее Величество встретилась с представителями G-7

Королева Елизавета II встретилась с лидерами "Большой семерки"
Королева Елизавета II встретилась с лидерами "Большой семерки"
Фото: Getty Images

В эту субботу королева Елизавета II отмечает свой официальный день рождения. Ее 95-летие уже праздновали в апреле, но, согласно традиции, британские монархи принимают поздравления от сограждан еще и во вторую субботу июня.

Накануне праздника Ее Величество встретилась с мировыми лидерами на саммите G-7, где Кейт Миддлтон появилась во всем белом и с браслетом покойной принцессы Дианы.

Британскую королеву сопровождали принц Уэльский, герцогиня Корнуолльская, герцог и герцогиня Кембриджские.

Королева Елизавета II на саммите G-7
Королева Елизавета II на саммите G-7
Фото: Getty Images

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Для выхода в свет Елизавета II выбрала цветастое платье, белые перчатки и жемчужные украшения.

Британская королева и премьер-министр Борис Джонсон
Британская королева и премьер-министр Борис Джонсон
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Как королева празднует второй день рождения

Как и в прошлом году, из-за пандемии традиционный парад королевских войск с выносом знамени одного из гвардейских полков прошел не так грандиозно, как положено.

Но парад все же состоялся на территории Виндзорского замка. Королева наблюдала за действом, сидя на стуле. Она была одета в лиловое пальто и шляпку в тон. Ее образ дополнили белые перчатки, брошь и черная сумочка.

Королева Елизавета II на праздновании своего второго дня рождения
Скриншот с YouTube

Отметим, что это первый парад в честь дня рождения Елизаветы II без ее супруга принца Филиппа.

Смотрите, как прошел парад в честь официального дня рождения Елизаветы ІІ:

Ранее мы писали, что принц Гарри просил у Елизаветы II благословения, прежде чем назвать свою дочь в ее честь.

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