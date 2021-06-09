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Єлизавета II пробачила Меган Маркл і принца Гаррі після скандального інтерв'ю – ЗМІ

Сьогодні, 11:06

Після скандалу в королівській родині герцог і герцогиня Сассекськи намагаються вибудувати теплі стосунки з Єлизаветою II

Єлизавета II вперше побачила дочку Меган Маркл і принца Гаррі
Єлизавета II вперше побачила дочку Меган Маркл і принца Гаррі
Фото: Getty Images, AFP

Друга дитина Меган Маркл і принца Гаррі народився в п'ятницю, 4 червня, хоча офіційно подружжя повідомили цю новину 6 червня. Відомо, що Єлизавета II була проінформована про народження Лілібет однією з перших. Тепер наближені до пари джерела повідомили, що королева побачила правнучку. Про це повідомляє People.

Зазначається, що Гаррі і Меган не збираються поки ділитися фото малятка. Але дівчинку вже побачила прабабуся, адже відразу після народження Лілібет щасливі батьки подзвонили королеві і відправили їй фото дочки. Також після виписки з клініки Санта-Барбари, герцоги Сассескі вже встигли і поспілкуватися з Єлизаветою II по відеозв'язку і показали правнучку.

Королева Єлизавета II/Меган Маркл і принц Гаррі
Королева Єлизавета II/Меган Маркл і принц Гаррі
Фото: YouTube, facebook.com/thairoyalfamily

"Вони не могли дочекатися, коли королева побачить їх дочка", – розповів інсайдер.

За інформацією британських таблоїдів, королева пробачила принца Гаррі і Меган Маркл за скандальні одкровення. Єлизавети II вже запросила Гаррі пообідати з нею в Віндзорському замку, коли той прибуде з США на церемонію відкриття пам'ятника принцесі Діані.

Свою дочку Меган Маркл і принц Гаррі назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь Єлизавети II і принцеси Діани.

Також з'явилася інформація, що Її Величність незадоволена ім'ям, яке дали дитині. "Лілібет" – прізвисько, яким королеву називали в дитинстві. До недавнього часу єдиною людиною, який використовував це ім'я, звертаючись до Єлизавети II, був її чоловік – принц Філіп, який помер в квітні цього року .

Як королівська сім'я відреагувала на народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл і принц Гаррі в наступному році збираються приїхати до Британії.

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