Елизавета II и принц Чарльз подтвердили, что королевская семья "не расистская"

Вчера герцог Кембриджский нарушил молчание и прокомментировал скандальное интервью

Королева Елизавета II и ее старший сын принц Чарльз поддержали принца Уильяма, который вчера опроверг заявление Меган и Гарри о расизме в королевской семье.

Как сообщает Daily Mail, вчера Герцог Кембриджский первым из королевской семьи прокомментировал заявления из скандального интервью супругов и сказал, что их семья "вообще не расистская".

Отметим, что во время интервью Опре Уинфри Меган Маркл сказала, что кто-то из монаршей семьи был обеспокоен тем, какой цвет кожи будет у их с Гарри сына, принца Арчи.

Королева Елизавета II Фото: Reuters

Также у принца Уильяма спросили, разговаривал ли он со своим братом.

"Нет, я еще не говорил с ним, но я сделаю это", – сказал он.

Помимо этого стало известно, что секретари Кейт Миддлтон и принца Уильяма изначально настаивали на том, чтобы супруги не комментировали интервью Меган и Гарри.

Но по словам представителей принца Уильяма, он справился с ответами на вопросы "очень хорошо, учитывая эмоции и масштаб всего этого".

Ранее стало известно, что королевская семья обеспокоена состоянием 99-летнего мужа Елизаветы II после интервью Меган и Гарри.

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