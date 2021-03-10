Ексдружину Андрія Богдана заскочили з іншим чоловіком, але це не холостяк (фото)

Дівчина зайшла до одного зі столичних супермаркетів, тримаючись за ручки з загадковим незнайомцем

Ексдружину колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана помітили у компанії невідомого чоловіка. Дівчина на ім'я Анна, яка бере участь в одинадцятому сезоні шоу "Холостяк", зайшла до одного зі столичних супермаркетів, тримаючись з незнайомцем за ручки.

"Не переможе або пари з холостяком не буде. Бачила її нещодавно у супермаркеті з чоловіком за ручку", – написала у коментарях під анонсом шоу в Instagram одна з глядачок проєкту під ніком rosemary20120.

Фото: instagram.com/holostyakstb

До речі, нещодавно з'ясувалося, що Анна боротиметься за серце харківського бізнесмена, засновника логістичної компанії Михайла Заливаки. Учасниця не приховувала подробиць попередніх стосунків.

"Моїм колишнім чоловіком був Андрій Богдан. Він зробив мені пропозицію через три місяці нашого спілкування. Звичайно ж, я сказала "так", – заявила Анна.

Як довго тривали стосунки екскерівника Офісу президента з дівчиною – невідомо, позаяк про другий шлюб чиновника у Мережі немає інформації.

Фото: instagram.com/holostyakstb

Сьогодні.Lifestyle раніше дізналися, що Анна працює в сфері туризму і була моделлю, а освіту здобула у Національному університеті харчових технологій. У соцмережах вона зареєстрована під прізвищем Сторожук. Модель часто ділиться фотографіями з різних країн: починаючи з Таїланду і закінчуючи Кіпром.

Нагадаємо, у першому випуску шоу з холостяком знайомилися учасниці, серед яких виявилася колишня дівчина померлого блоґера Дмитра Стужука.

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