Перший поцілунок, порноакторка та гігантський кролик: найкращі моменти першого випуску "Холостяка-11"

Дізнайтеся найцікавіші подробиці першого епізоду шоу

Здається, що зовсім мало часу пройшло після закінчення першого сезону проєкту "Холостячка", як слідом за нею стартував 11 сезон реаліті "Холостяк".

У новому сезоні дівчата будуть боротися за серце 31-річного харків'янина Михайла Заливака.

Сьогодні, 5 березня, відбувся перший випуск шоу "Холостяк", і він був дуже насиченим. Тому ми вибрали найяскравіші та найцікавіші моменти. Дочитайте до самого кінця, і дізнаєтеся про нову і дуже незвичну новацію в шоу!

Готуйте попкорн!

Чотири дивани

Традиційно почався "Холостяк" зі знайомства з учасницями. І тут творці реаліті придумали оригінальну фішку: в залі, куди дівчата заходили після знайомства з Михайлом, розставили чотири дивани з табличками. Білий – для чесних, коричневий – для розумних, червоний – для красивих, бірюзовий – для авантюристок. Кожній дівчині пропонували сісти на той диван, табличка якого відповідає її характеру. Спойлер: досить багато дівчат сіли на "диван авантюристок". Ось такі яскраві та неординарні учасниці!

Фото: скріншот відео

Трон королеви?

Але крім диванів у залі, де в пізніше відбулася перша вечірка, стояло ще й крісло. На кріслі – подушка, на подушці – корона. Для кого ж цей крісло? Одна з учасниць, 36-річна Алла (всі називають її Алла Павлівна) вирішила, що "трон" для неї (спочатку Алла вибрала "диван для чесних").

Фото: скріншот відео

Величезний кролик

Одна з учасниць вирішила переплюнути всіх, тому на знайомство з Холостяком з'явилася в костюмі кролика – може, вона прихильниця шоу "Маска" на телеканалі "Україна?" :)

Фото: скріншот відео

Довгий час залишалася дуже загадковою, а під час першої зустрічі з Михайлом подарувала йому кошик моркви. Дівчина пояснила, що таким чином вирішила заінтригувати Холостяка і змусити його покликати її на особисту бесіду. Так і сталося!

Під маскою виявилася чарівна дівчина на ім'я Юлія. Їй 27 років, працює SMM-менеджеркою. Довгий час вчилася у Польщі, і підробляла там на заводах.

Фото: скріншот відео

Перший поцілунок

Не чекали? А ось отримайте та розпишіться. Перший поцілунок стався на проєкті ще навіть до першої церемонії троянд і вечірки знайомства. 22-річна Аня, яка захоплюється стрільбою з лука, запропонувала Холостякові спробувати плучити у мішень стрілою. На мішені були прикріплені конверти. В одному з них було написано, що Холостяк повинен поцілувати дівчину в разі влучання стрілою у конверт.

Михайло влучив у конверт і поцілував Аню (ні, не в щічку!)

Фото: скріншот відео

TikTok, молоко і оселедець

Одна з учасниць теж вирішила здивувати Заливака. Дівчина з'їла шматочки оселедця і запила їх молоком. І все це на камеру. Оператором виступив наш Холостяк. Виявилося, що 26-річна Олена – TikTok-блогерка. Дійсно, чого лиш не зробиш заради лайків, ой ... заради Холостяка!

Фото: скріншот відео

Петрович, розвантажуй

Михайло займається вантажоперевезеннями, тому для нього було великим здивуванням побачити на проєкті щось рідне. А саме – фуру! Так-так, одна з учасниць приїхала на знайомство на фурі. Тільки вона була не за кермом, а в кузові, який був декорований під кімнату. Звучить це все наче марево, краще подивіться на фото.

Фото: скріншот відео

Загалом, 24-річна Таня – дизайнер інтер'єрів. І вона вирішила навіть не підкотити до Холостякові, а відразу під'їхати до нього на фурі. В кузові дівчина сиділа в кімнаті – дуже символічно. За такий незвичайний підхід (під'їзд?) вона отримала троянду першого враження і відправилася до будинку, де будуть проживати всі дівчата.

Фото: скріншот відео

Порноакторка

На шоу прийшла неординарна учасниця – 24-річна Анастасія. Дівчина з дитинства почала працювати, пізніше – зніматися в стилі ню. А в 18 років вона почала кар'єру порноакторки. Отримала титул "Найкращої порноакторки Європи"!

Дівчина переживала, що Холостяк дізнається про її рід діяльності та відразу відправить її додому. Тому поки вона нічого Михайлу не розповідала. Настя подарувала Холостякові дерев'яний кубик-головоломку, в якому криється секрет про її професію.

Фото: скріншот відео

Вечірка

Уже після того як Михайло познайомився з усіма учасницями, почалася незвичайна вечірка. Була і гра на "слабо", і відверті зізнання, танці, пісні. Загалом, веселощі!

Дівчині на ім'я Розалі довелося в очі говорити правду Холостякові – описати його три позитивних якості та три негативних. З Розалі, як виявилося, вони знайомі. Дівчина колись працювала в караоке у Харкові, де вони перетиналися. Кумедно, що Розалі не згадала Холостяка, а ось він її запам'ятав.

Фото: скріншот відео

Також зазначимо, що протягом випуску Михайло подарував троянди кільком учасницям, які відразу вразили його. Тому в першому епізоді шоу не було традиційної церемонії троянд.

Фото: скріншот відео

І поки частина дівчат вже влаштувалися в будинку ...

Фото: скріншот відео

Решта чекали Михайла в залі, де проходила вечірка. І ось тут – несподіваний поворот! Виявилося, що всім іншим дівчатам Михайло також роздав троянди. Заливако пояснив, що йому не вистачило б часу поспілкуватися з усіма. Тому він вирішив, що замість одного будинку з 15-ма учасницями, буде два – з 30-ма. І обидві "команди" дівчат не знатимуть про існування другого будинку!

Фото: скріншот відео

Нагадаємо, Михайло Заливако зізнався, що йому не подобається в дівчатах.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися