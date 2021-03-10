Экс-жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, но это не холостяк (фото)

Девушка зашла в один из столичных супермаркетов, держась с загадочным незнакомцем за ручки

Экс-жену бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана заметили в компании неизвестного мужчины. Девушка по имени Анна, участвующая в одиннадцатом сезоне шоу "Холостяк", зашла в один из столичных супермаркетов, держась с незнакомцем за ручки.

"Не победит или пары с холостяком не будет. Видела ее недавно в супермаркете с мужчиной за ручку", – написала в комментариях под анонсом шоу в Instagram одна из зрительниц проекта под ником rosemary20120.

Фото: instagram.com/holostyakstb

К слову, недавно стало известно, что Анна будет бороться за сердце харьковского бизнесмена, учредителя логистической компании Михаила Заливако. Участница не скрывала подробностей предыдущих отношений.

"Моим бывшим мужем был Андрей Богдан. Он сделал мне предложение спустя три месяца нашего общения. Конечно же, я сказала "да", – сходу заявила Анна.

Как долго длились отношения экс-руководителя Офиса президента с девушкой – неизвестно, так как о втором браке чиновника в Сети нет информации.

Фото: instagram.com/holostyakstb

Сегодня.Lifestyle ранее узнали, что Анна работает в сфере туризма и была моделью, а образование получила в Национальном университете пищевых технологий. В соцсетях она зарегистрирована под фамилией Сторожук. Модель часто делится фотографиями из разных стран: начиная с Таиланда и заканчивая Кипром.

Напомним, в первом выпуске шоу с холостяком знакомились участницы, среди которых оказалась бывшая девушка умершего блогера Дмитрия Стужука.

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