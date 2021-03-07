Спортсмен, бізнесмен та любитель котів: що відомо про головного героя шоу "Холостяк-11"

У новому сезоні реаліті дівчата боротимуться за серце 31-річного Михайла Заливако

Цього тижня стартував 11-й сезон романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого став 31-річний Михайло Заливако. Що відомо про красунчика, коротко розповідаємо далі в матеріалі.

Нагадаємо, що в першому випуску з холостяком знайомилися учасниці, серед яких виявилася колишня дівчина померлого блогера Дмитра Стужука.

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Хто такий Михайло Заливако: біографія "Холостяка"

Михайло Заливако Фото: пресслужба

Михайло Заливако з Харкова. Його зріст – 185 см, вага – 100 кг. За знаком зодіаку він Терези. Йому 31 рік.

Герой "Холостяк-11" займається бізнесом, заснував логістичну компанію і активно розвиває її.

Михайло Заливако з мамою

Фото: instagram.com/michaelzalivako

Батьки Михайла – провізори. Його мама була керівницею фармуправління, а зараз пише ікони. У Заливако є зведена сестра.

Михайло Заливако

Фото: instagram.com/michaelzalivako

Михайло любить спорт і регулярно ходить в зал. Він також любить активний відпочинок, а в його досягненнях є сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців.

Михайло Заливако

Фото: instagram.com/michaelzalivako

Заливако обожнює котів. У нього є два домашніх вихованці – коти: хлопчик Бруно і дівчинка Бублик.

Михайло Заливако

Фото: instagram.com/michaelzalivako

"Холостяк" реалізувався майже у всіх сферах, але йому не вистачає кохання. Його останні стосунки тривали три роки.

Михайло Заливако

Фото: instagram.com/michaelzalivako

"На проєкт я прийшов за щирим коханням. Тим справжнім, за яким усі ганяються, але не всі можуть його знайти. І я готовий посперечатися з ким завгодно, що тут я зустріну ту дівчину, з якою зможу зв'язати своє подальше життя і яка стане для мене рідною людиною", – каже Михайло.

Раніше ми розповідали що відомо про переможця "Холостячки" – Олександра Еллерта.

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