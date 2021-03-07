Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Спортсмен, бізнесмен та любитель котів: що відомо про головного героя шоу "Холостяк-11"

Сьогодні, 11:41

У новому сезоні реаліті дівчата боротимуться за серце 31-річного Михайла Заливако

Цього тижня стартував 11-й сезон романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого став 31-річний Михайло Заливако. Що відомо про красунчика, коротко розповідаємо далі в матеріалі.

Нагадаємо, що в першому випуску з холостяком знайомилися учасниці, серед яких виявилася колишня дівчина померлого блогера Дмитра Стужука.

А ще не проґавте календар весняних свят, де можна вибрати класний подарунок для близьких і коханих людей.

Хто такий Михайло Заливако: біографія "Холостяка"

Михайло Заливако
Михайло Заливако
Фото: пресслужба

Михайло Заливако з Харкова. Його зріст – 185 см, вага – 100 кг. За знаком зодіаку він Терези. Йому 31 рік.

Читайте також:
Перший поцілунок, порноакторка та гігантський кролик: найкращі моменти першого випуску "Холостяка-11"

Герой "Холостяк-11" займається бізнесом, заснував логістичну компанію і активно розвиває її.

Михайло Заливако з мамою
Фото: instagram.com/michaelzalivako

Батьки Михайла – провізори. Його мама була керівницею фармуправління, а зараз пише ікони. У Заливако є зведена сестра.

Михайло Заливако
Фото: instagram.com/michaelzalivako

Михайло любить спорт і регулярно ходить в зал. Він також любить активний відпочинок, а в його досягненнях є сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців.

Михайло Заливако
Фото: instagram.com/michaelzalivako

Заливако обожнює котів. У нього є два домашніх вихованці – коти: хлопчик Бруно і дівчинка Бублик.

Михайло Заливако
Фото: instagram.com/michaelzalivako

"Холостяк" реалізувався майже у всіх сферах, але йому не вистачає кохання. Його останні стосунки тривали три роки.

Михайло Заливако
Фото: instagram.com/michaelzalivako

"На проєкт я прийшов за щирим коханням. Тим справжнім, за яким усі ганяються, але не всі можуть його знайти. І я готовий посперечатися з ким завгодно, що тут я зустріну ту дівчину, з якою зможу зв'язати своє подальше життя і яка стане для мене рідною людиною", – каже Михайло.

Раніше ми розповідали що відомо про переможця "Холостячки" – Олександра Еллерта.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Нудить від неї": учасницю "Холостяка-11" розкритикували за участь в шоу "Холостяк-11": ось наші фаворитки, яких ми оцінили від 1 до 10 (фото) Добринін через добу прокоментував свою участь в російському "Холостяку": Це історія не про політику
холостяк Холостяк 11
Реклама

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете

Популярні статті

Сьогодні, 10:21Events

Яскраві листівки з 8 Березня-2021: привітання, вірші і картинки

Вчора, 21:21Зірково

На шоу "Маска" розкрили Махаона, який всіх довів до сказу

Вчора, 13:04Смачно

Як приготувати салат "Фіалки" на 8 Березня

Вчора, 07:10Events

Привітання з 8 Березня в прозі: найкрасивіші тексти і листівки

5 березняЗірково

Олександр Пономарьов розповів, як приховував від Винника та DZIDZIO свою участь в "Масці"

5 березняСмачно

Салат "Мімоза": класичний рецепт на 8 Березня з сардинами

5 березняEvents

Вітання з 8 Березня: картинки, листівки та вірші

5 березняЗірково

Ані Лорак вперше з'явилася на публіці разом з колишнім чоловіком після розлучення: фото

5 березняЗірково

8 фільмів про сильних жінок, які надихають

5 березняСмачно

Начинки для млинців: 5 солодких варіантів на Масницю

5 березняСмачно

Рецепт на 8 Березня: торт "Наполеон" із заварним кремом

5 березняФаново

Привітання з прийдешнім 8 Березня: красиві вірші та SMS

5 березняЗірково

"А тобі по**й": DOROFEEVA випустила трек з матами про нерозділене кохання

5 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 березня: Близнят чекає сюрприз, а Левам варто замислитися

4 березняПсихо

Що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок

4 березняСмачно

Чим здивувати маму на 8 Березня: 5 рецептів

Новини партнерів

В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Почему медицина не может преодолеть КОВИД: объяснение генетика
Почему медицина не может преодолеть КОВИД: объяснение генетика
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Мясников назвал фатальную ошибку при лечении ковида дома
Мясников назвал фатальную ошибку при лечении ковида дома
Коронавирус: проблему решает ходьба
Коронавирус: проблему решает ходьба
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти