Спортсмен, бізнесмен та любитель котів: що відомо про головного героя шоу "Холостяк-11"
У новому сезоні реаліті дівчата боротимуться за серце 31-річного Михайла Заливако
Цього тижня стартував 11-й сезон романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого став 31-річний Михайло Заливако. Що відомо про красунчика, коротко розповідаємо далі в матеріалі.
Нагадаємо, що в першому випуску з холостяком знайомилися учасниці, серед яких виявилася колишня дівчина померлого блогера Дмитра Стужука.
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Михайло Заливако з Харкова. Його зріст – 185 см, вага – 100 кг. За знаком зодіаку він Терези. Йому 31 рік.
Герой "Холостяк-11" займається бізнесом, заснував логістичну компанію і активно розвиває її.
Батьки Михайла – провізори. Його мама була керівницею фармуправління, а зараз пише ікони. У Заливако є зведена сестра.
Михайло любить спорт і регулярно ходить в зал. Він також любить активний відпочинок, а в його досягненнях є сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців.
Заливако обожнює котів. У нього є два домашніх вихованці – коти: хлопчик Бруно і дівчинка Бублик.
"Холостяк" реалізувався майже у всіх сферах, але йому не вистачає кохання. Його останні стосунки тривали три роки.
"На проєкт я прийшов за щирим коханням. Тим справжнім, за яким усі ганяються, але не всі можуть його знайти. І я готовий посперечатися з ким завгодно, що тут я зустріну ту дівчину, з якою зможу зв'язати своє подальше життя і яка стане для мене рідною людиною", – каже Михайло.
Раніше ми розповідали що відомо про переможця "Холостячки" – Олександра Еллерта.
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