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"Холостяк-11": ми склали список ТОП-10 учасниць (фото)

Сьогодні, 09:00

Дізнайтеся більше про найяскравіших претенденток на серце Михайла Заливако

Ви вже напевно знаєте, у першому випуску реаліті "Холостяк" головний герой проєкту Михайло Заливако залишив всіх дівчат, жодна з них не відправилася додому. Таке рішення він прийняв через те, що хоче дізнатися кожну з претенденток на його серце краще.

Загалом учасниць на проєкті 29, а Сьогодні.Lifestyle вирішили вибрати ТОП-10 яскравих учасниць, які, на нашу думку, заслуговують на увагу Холостяка більше за інших.

Критерії оцінки: хороші манери, чарівність, креативність і вміння подати себе.

Анна

Дівчина працює у сфері подорожей, які і сама любить. Має альпіністський досвід і мріє підкорити Еверест. "В яблучко!", адже Михайло вже підкорював відомі гірські вершини і теж любить активний відпочинок.

Не можемо не відзначити яскраву зовнішність і вміння подати себе. 10 з 10!

Фото: СТБ

Аня

22-річна Аня, веб-дизайнерка з Дніпра, вразила нас своїм креативним підходом до знайомства з Михайлом. Дівчина запропонувала Холостякові постріляти з лука. Заливако повинен був вулчити у в конверт із завданням, розташований на мішені. Завдання – поцілувати Аню. Цікаво, що він таки влучив! І навіть поцілував дівчину.

За такий сміливий підхід і чарівність Аня отримує від нас 10 з 10.

Фото: СТБ

Юлія

32-річна Юлія з Херсона, помічниця керівника виставкової компанії, теж нестандартно підійшла до методу знайомства з Михайлом. Дівчина запропонувала йому написати на листівці те, "що б він хотів прожити з нею" того дня. Юля написала "танець", а Михайло – "відзначити знайомство". Так і сталося – у пари було мініпобачення, де вони поспілкувалися і навіть станцювали. 8 з 10.

Фото: СТБ

Юлія

Ми не спеціально, просто так збіглося. Ще одна Юлія, але тепер за дівчиною закріпилося прізвисько "зайка", і ви її точно ні з ким не переплутати. Юлія прийшла на шоу у величезному костюмі зайця і довгий час не знімала його. Вона дочекалася моменту, поки Холостяк запросить її на особисту бесіду, і тільки тоді зняла костюм.

Креативно і дуже мило! Теж 8 з 10!

Фото: СТБ

Катерина

29-річна власниця турагентства Катерина зачарувала нас не тільки своїм ангельським виглядом, але спокоєм і хорошими манерами.

Думаємо, у них з Холостяком знайдеться щось спільне. 7 з 10.

Фото: СТБ

Дарія

У нашого Холостяка точно є щось спільне з 23-річною Дашею. І це спорт! Даша – професійна спортсменка, понад 10 років займається бігом. Впевнені, їм буде що обговорити з Михайлом, який просто обожнює спорт. 6 з 10.

Фото: СТБ

Аліса

30-річна власниця ювелірного бізнесу Аліса підкорила нас своїм спокоєм і самостійністю. Ставимо їй 5 з 10.

Фото: СТБ

Алла

36-річна Алла – організаторка заходів, мати 15-річної дочки і дуже яскравий персонаж реаліті. Думаємо, Михайлу не буде нудно поруч з такою темпераментною дівчиною! 4 з 10.

Фото: СТБ

Анна

Ані всього 20, але вона вже мріє створити свій бізнес (спільний інтерес з Михайлом), вчиться у США, а на першій зустрічі подарувала Холостякові акцію Google. Креативно! 3 з 10.

Фото: СТБ

Розалі

Останню сходинку нашого рейтингу займає дівчина з екзотичною зовнішністю – Розалі. Вона яскрава, справжня, проте трохи розгубилася при спілкуванні з Михайлом. Понад те, дівчина не впізнала його, але ж вони з Холостяком вже знайомі. Заливако – родом з Харкова, а саме у цьому місті Розалі колись працювала в караоке-клубі, де і познайомилася з Михайлом. 2 з 10, Розалі, як же можна було забути Михайла? :)

Фото: СТБ

Нагадаємо, Михайло Залівако зізнався, що йому не подобається у дівчатах.

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