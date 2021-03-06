"Нудить від неї": учасницю "Холостяка-11" розкритикували за участь в шоу

Надін Медведчук звинувачують в бажанні пропіаритись

Блогерка Надін Медведчук, колишня дівчина Дмитра Стужука, який помер від COVID-19, стала учасницею нового сезону реаліті "Холостяк". Вона стверджує, що прийшла на проєкт заради кохання, але глядачі впевнені – їй потрібен лише піар.

У першому випуску "Холостяк-11" Надін Медведчук зустрілася із головним героєм Михайлом Заливакою. Він поцікавився, для чого їй участь в шоу.

Дівчина заявила, що це важливий і серйозний крок, який їй необхідний. Вона хоче знайти любов, а не стати популярною.

Надін Медведчук та Михайло Заливако Фото: instagram.com/holostyak.ukraine

Однак глядачі "Холостяка-11" мають іншу думку. Вони впевнені, що Медведчук потрібно лише одне – отримати якомога більше користі з проєкту.

Ось, що пишуть користувачі Instagram про участь Надін в 11-му сезоні "Холостяка":

"Надін, заспокойте свої таланти)) По-моєму для того, щоб набирати підписників, досить бути цікавою особистістю, якщо це не виходить, проєкти не врятують"

"Уже не знає куди влізти щоб пропіаритися"

"З перших слів, зрозуміло, що вона там явно не за коханням"

"Я на 99% знала, що там вас побачу! Ви така передбачувана"

"Та ладно... Скільки проєктів... Може пора знайти себе... Один піар"

"Скільки Надя буде піаритися?"

"Яка любов, боже. Цій дівчині крім піару та Інстаграма нічого не потрібно, згадаємо "Одруження наосліп"

"Ясно, що за піаром. Скаче з проєкту в проєкт вже нудить від неї"

"Звичайно піар. Таке враження, що вона піде на усі проєкти, які тільки можливо".

Скріншот з Instagram

Скріншот з Instagram

На подібні коментарі Надін не відповідає. Замість цього дівчина пише на своїй сторінці в соцмережі, що гідна любові і що дуже хоче закохатися.

Раніше ми писали, як пройшов перший випуск шоу "Холостяк-11".

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