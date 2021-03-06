"Нудить від неї": учасницю "Холостяка-11" розкритикували за участь в шоу
Надін Медведчук звинувачують в бажанні пропіаритись
Блогерка Надін Медведчук, колишня дівчина Дмитра Стужука, який помер від COVID-19, стала учасницею нового сезону реаліті "Холостяк". Вона стверджує, що прийшла на проєкт заради кохання, але глядачі впевнені – їй потрібен лише піар.
У першому випуску "Холостяк-11" Надін Медведчук зустрілася із головним героєм Михайлом Заливакою. Він поцікавився, для чого їй участь в шоу.
Дівчина заявила, що це важливий і серйозний крок, який їй необхідний. Вона хоче знайти любов, а не стати популярною.
Однак глядачі "Холостяка-11" мають іншу думку. Вони впевнені, що Медведчук потрібно лише одне – отримати якомога більше користі з проєкту.
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Ось, що пишуть користувачі Instagram про участь Надін в 11-му сезоні "Холостяка":
- "Надін, заспокойте свої таланти)) По-моєму для того, щоб набирати підписників, досить бути цікавою особистістю, якщо це не виходить, проєкти не врятують"
- "Уже не знає куди влізти щоб пропіаритися"
- "З перших слів, зрозуміло, що вона там явно не за коханням"
- "Я на 99% знала, що там вас побачу! Ви така передбачувана"
- "Та ладно... Скільки проєктів... Може пора знайти себе... Один піар"
- "Скільки Надя буде піаритися?"
- "Яка любов, боже. Цій дівчині крім піару та Інстаграма нічого не потрібно, згадаємо "Одруження наосліп"
- "Ясно, що за піаром. Скаче з проєкту в проєкт вже нудить від неї"
- "Звичайно піар. Таке враження, що вона піде на усі проєкти, які тільки можливо".
На подібні коментарі Надін не відповідає. Замість цього дівчина пише на своїй сторінці в соцмережі, що гідна любові і що дуже хоче закохатися.
Раніше ми писали, як пройшов перший випуск шоу "Холостяк-11".
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