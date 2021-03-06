Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

На шоу "Холостяк-11" прийшла колишня дівчина померлого Стужука

Сьогодні, 09:24

Блогер зустрічався з Надін Медведчук всього пару тижнів

Минулого вечора стартував новий сезон шоу "Холостяк", героєм якого став 31-річний харків'янин Михайло Заливако. На проекті з'явилася колишня дівчина померлого блогера Дмитра Стужука – Надін Медведчук. Дівчина розповіла, навіщо прийшла на шоу, і чому кинула свій Instagram.

Дмитро Стужук і Надін Медведчук

Відомий український блогер Дмитро Стужук помер 16 жовтня 2020 року. У нього були проблеми з серцево-судинною системою, а COVID-19 викликав ускладнення на серце.

У Дмитра Стужука залишилася дружина, з якою вони розлучилися ще до його смерті, а також троє спільних дітей. З Надін у блогера був короткий роман, що зав'язався після його розриву з дружиною.

Надін Медведчук та Дмитро Стужук
Надін Медведчук та Дмитро Стужук
Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy, instagram.com/nadin5_

"Наші стосунки тривали близько двох-трьох тижнів. Діма заявляв, що тема шлюбу для нього закрита, і він не збирається повертатися до Соні. У нас були прекрасні довірчі стосунки, я просто літала від щастя. Але в один момент Діма замість обумовленого побачення зі мною полетів до Туреччини, де в той момент відпочивала Соня", – розповіла раніше Надін Медведчук.

Дівчина зізналася, що Дмитро пообіцяв їй розповісти, якщо помириться з дружиною. Але для неї це стало точкою у відносинах.

Читайте також:
Микита Добринін – ведучий російського "Холостяка": як відреагували в Мережі

З 2013 року Надін розкручувати свій Instagram. Зараз на неї підписано майже 900 тисяч користувачів. На питання головного героя "Холостяк-11" – чи не заради піару вона прийшла на проєкт, Медведчук відповіла негативно, заявивши, що навіть покинула соцмережу.

Надін Медведчук та Михайло Заливако
Надін Медведчук та Михайло Заливако
Фото: instagram.com/holostyak.ukraine

"Я пожертвувала всім. Я закрила свій Instagram. Я його розкручувала з 2013 року. Підписка зростає з кожним днем... але зараз саме той етап, який для мене важливий. Я готова відкинути все", – сказала блогерка "холостяку".

Раніше ми розповідали, що відомо про головного героя "Холостяк-11" Михайла Заливако.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Добринін через добу прокоментував свою участь в російському "Холостяку": Це історія не про політику Добринін блокує підписників в Instagram, які пишуть про російського "Холостяка"
холостяк блогер Дмитро Стужук Холостяк 11
Реклама

Новини партнерів

Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Рыси в Карпатах — в сети опубликовали уникальные фото
Рыси в Карпатах — в сети опубликовали уникальные фото
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото

Популярні статті

Сьогодні, 07:10Events

Привітання з 8 Березня в прозі: найкрасивіші тексти і листівки

Вчора, 15:47Events

Вітання з 8 Березня: картинки, листівки та вірші

Вчора, 14:00Зірково

8 фільмів про сильних жінок, які надихають

Вчора, 13:48Смачно

Начинки для млинців: 5 солодких варіантів на Масницю

Вчора, 12:45Смачно

Рецепт на 8 Березня: торт "Наполеон" із заварним кремом

Вчора, 11:47Фаново

Привітання з прийдешнім 8 Березня: красиві вірші та SMS

4 березняПсихо

Що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок

4 березняСмачно

Чим здивувати маму на 8 Березня: 5 рецептів

4 березняФаново

Що послухати на 8 Березня – готуємо святковий плейлист

4 березняМодно

Яку зачіску зробити на 8 Березня: красиві ідеї для різної довжини волосся

4 березняСмачно

Салати на 8 Березня: 5 святкових рецептів

4 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 4 березня: у Раків з'являться прихильники, а Стрільцям корисно промовчати

3 березняСмачно

Рецепт на 8 Березня: маки-роли з лососем і огірком

3 березняЗірково

Одна з учасниць грандіозного шоу "Маска" вагітна. Причому тут Олег Винник?

3 березняЗірково

Кондратюк про Добриніна на російському "Холостяку": Подумав дупою

3 березняЗірково

Дружина DZIDZIO про проблеми в шлюбі: Він всю ніч може не ночувати вдома

Новини партнерів

Вчені виявили несподівану властивість кави
Вчені виявили несподівану властивість кави
Вітаміни від коронавірусу виявилися шкідливими для здоров’я
Вітаміни від коронавірусу виявилися шкідливими для здоров’я
«Где честность?»: Кароль возмутила публику тремя участниками
«Где честность?»: Кароль возмутила публику тремя участниками
Життя після «корони»: не тільки негатив, а й бонуси від лікування
Життя після «корони»: не тільки негатив, а й бонуси від лікування
Життя після «корони»: не тільки негатив, а й бонуси від лікування
Життя після «корони»: не тільки негатив, а й бонуси від лікування
Вчені виявили несподівану властивість кави
Вчені виявили несподівану властивість кави
Вітаміни від коронавірусу виявилися шкідливими для здоров’я
Вітаміни від коронавірусу виявилися шкідливими для здоров’я
«Где честность?»: Кароль возмутила публику тремя участниками
«Где честность?»: Кароль возмутила публику тремя участниками

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти