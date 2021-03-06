На шоу "Холостяк-11" прийшла колишня дівчина померлого Стужука

Блогер зустрічався з Надін Медведчук всього пару тижнів

Минулого вечора стартував новий сезон шоу "Холостяк", героєм якого став 31-річний харків'янин Михайло Заливако. На проекті з'явилася колишня дівчина померлого блогера Дмитра Стужука – Надін Медведчук. Дівчина розповіла, навіщо прийшла на шоу, і чому кинула свій Instagram.

Дмитро Стужук і Надін Медведчук

Відомий український блогер Дмитро Стужук помер 16 жовтня 2020 року. У нього були проблеми з серцево-судинною системою, а COVID-19 викликав ускладнення на серце.

У Дмитра Стужука залишилася дружина, з якою вони розлучилися ще до його смерті, а також троє спільних дітей. З Надін у блогера був короткий роман, що зав'язався після його розриву з дружиною.

Надін Медведчук та Дмитро Стужук Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy, instagram.com/nadin5_

"Наші стосунки тривали близько двох-трьох тижнів. Діма заявляв, що тема шлюбу для нього закрита, і він не збирається повертатися до Соні. У нас були прекрасні довірчі стосунки, я просто літала від щастя. Але в один момент Діма замість обумовленого побачення зі мною полетів до Туреччини, де в той момент відпочивала Соня", – розповіла раніше Надін Медведчук.

Дівчина зізналася, що Дмитро пообіцяв їй розповісти, якщо помириться з дружиною. Але для неї це стало точкою у відносинах.

З 2013 року Надін розкручувати свій Instagram. Зараз на неї підписано майже 900 тисяч користувачів. На питання головного героя "Холостяк-11" – чи не заради піару вона прийшла на проєкт, Медведчук відповіла негативно, заявивши, що навіть покинула соцмережу.

Надін Медведчук та Михайло Заливако Фото: instagram.com/holostyak.ukraine

"Я пожертвувала всім. Я закрила свій Instagram. Я його розкручувала з 2013 року. Підписка зростає з кожним днем... але зараз саме той етап, який для мене важливий. Я готова відкинути все", – сказала блогерка "холостяку".

Раніше ми розповідали, що відомо про головного героя "Холостяк-11" Михайла Заливако.

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