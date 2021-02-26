"Холостяк-11": що відомо про Анну Богдан – колишню дружину ексголови Офісу президента
Дівчина була моделлю і працює в сфері туризму
Стало відомо, що в шоу "Холостяк-11" візьме участь колишня дружина ексголови Офісу президента Андрія Богдана – Анна Богдан.
У промо-ролику нового сезону було зазначено, що Анна і Андрій одружилися через три місяці після їхнього знайомства. Як довго пара була разом – невідомо, адже в Мережі немає офіційної інформації про їхній шлюб. До 2019 року Андрій Богдан був одружений на Ользі, з якої виховував чотирьох дочок: Вікторію, Анастасію, Катерину і Софію.
Сьогодны.Lifestyle вирішили дізнатися про Анну Богдан побільше. Анна працює в сфері туризму і була моделлю, докладніше – в нашому матеріалі.
У соцмережах Анна Богдан зареєстрована під прізвищем Сторожук. Відомо, що в 2015 році вона отримала ступінь магістра, закінчивши Національний університет харчових технологій. Звідси можна зробити висновок, що Ганні приблизно 27-28 років.
Зараз дівчина працює менеджеркою з туризму. В її соцмережах можна знайти безліч фото з різних країн: починаючи з Таїланду, закінчуючи Кіпром. Схоже, що Анна любить подорожі.
На одному з фото дівчина зображена на борту приватного літака. А її каблучка на підмізинному пальці правої руки, до слова, дуже нагадує обручку (або здалося?)
Під час навчання Анна займалася модельним бізнесом. На її сторінці можна знайти фото на подіумах українського Тижня моди.
До слова, фото Анни з Андрієм Богданом нам знайти так і не вдалося.
На Instagram-сторінці шоу "Холостяк" в коментарях стали активно обговорювати Анну. Деякі користувачі зазначили, що хочуть бачити в шоу "звичайних учасниць з простих родин". На один з таких коментарів відповіла, вочевидь, знайома Анни, яка зазначила, що колишня дружина Андрія Богдана – хороша дівчина з простої сім'ї.
"Анюта дуже красива і добра дівчинка. І, до речі, зі звичайної сім'ї. Для того, щоб судити, треба знати історію людини, а за екраном все дуже розумні", – написала одна з підписниць.
Раніше ми писали, що відомо про нового героя "Холостяка 11".
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