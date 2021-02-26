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"Холостяк-11": що відомо про Анну Богдан – колишню дружину ексголови Офісу президента

Сьогодні, 18:56

Дівчина була моделлю і працює в сфері туризму

Стало відомо, що в шоу "Холостяк-11" візьме участь колишня дружина ексголови Офісу президента Андрія Богдана – Анна Богдан.

У промо-ролику нового сезону було зазначено, що Анна і Андрій одружилися через три місяці після їхнього знайомства. Як довго пара була разом – невідомо, адже в Мережі немає офіційної інформації про їхній шлюб. До 2019 року Андрій Богдан був одружений на Ользі, з якої виховував чотирьох дочок: Вікторію, Анастасію, Катерину і Софію.

Анна Богдан (Сторожук)
Анна Богдан (Сторожук)
Фото: Сторінка Ганни Сторожук у Vk.com

Сьогодны.Lifestyle вирішили дізнатися про Анну Богдан побільше. Анна працює в сфері туризму і була моделлю, докладніше – в нашому матеріалі.

У соцмережах Анна Богдан зареєстрована під прізвищем Сторожук. Відомо, що в 2015 році вона отримала ступінь магістра, закінчивши Національний університет харчових технологій. Звідси можна зробити висновок, що Ганні приблизно 27-28 років.

Фото: vk.com

Зараз дівчина працює менеджеркою з туризму. В її соцмережах можна знайти безліч фото з різних країн: починаючи з Таїланду, закінчуючи Кіпром. Схоже, що Анна любить подорожі.

Фото: vk.com

На одному з фото дівчина зображена на борту приватного літака. А її каблучка на підмізинному пальці правої руки, до слова, дуже нагадує обручку (або здалося?)

Фото: vk.com

Під час навчання Анна займалася модельним бізнесом. На її сторінці можна знайти фото на подіумах українського Тижня моди.

Фото: vk.com

До слова, фото Анни з Андрієм Богданом нам знайти так і не вдалося.

На Instagram-сторінці шоу "Холостяк" в коментарях стали активно обговорювати Анну. Деякі користувачі зазначили, що хочуть бачити в шоу "звичайних учасниць з простих родин". На один з таких коментарів відповіла, вочевидь, знайома Анни, яка зазначила, що колишня дружина Андрія Богдана – хороша дівчина з простої сім'ї.

"Анюта дуже красива і добра дівчинка. І, до речі, зі звичайної сім'ї. Для того, щоб судити, треба знати історію людини, а за екраном все дуже розумні", – написала одна з підписниць.

Скріншот: Instagram

Раніше ми писали, що відомо про нового героя "Холостяка 11".

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