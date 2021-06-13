Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Екс-дружина Позитива назвала справжню причину їхнього розлучення

Сьогодні, 09:32

Анна Андрійчук зізналася, що хотіла сім'ю та дітей, а у Олексія Завгороднього завжди на першому місці була робота

Анна Андрійчук назвала причину розлучення з Позитивом
Анна Андрійчук назвала причину розлучення з Позитивом
Фото: instagram.com/annchuk/, instagram.com/positiff

Анна Андрійчук розповіла, чому вони з колишнім учасником "Время и Стекло" Позитивом вирішили розлучитися. Пара одружилася коли Ані було 16, а зараз вони зайняті процесом розлучення.

За словами Андрійчук, останні два роки у них з Позитивом стосунки "не клеїлися", розлучення не було одноденним рішенням.

"Я так довго тягнула кота за одне місце. У нього завжди на першому місці були робота і музика... Мені не 18 років, я хочу сім'ю, я хочу дитину. Тому, я думаю, що це стало найбільшою причиною", – зізналася Андрійчук в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".

Читайте також:
Время и Стекло возз'єдналися на першому концерті Наді Дорофєєвої (відео)

Анна не може сказати, що Олексій не хотів дітей, просто "якось не склалося з цим". Вона також додала, що вже поділила квартиру з Позитивом, а саме розлучення офіційно ще не оформлено.

Позитив і Анна Андрійчук-Завгородня намагалися врятувати стосунки
Позитив і Анна Андрійчук-Завгородня намагалися врятувати стосунки
Фото: instagram.com/annchuk/

Анна та Олексій почали зустрічатися, коли їм було по 15 років. У 2013 році вони узаконили свої стосунки. Чутки про розставання пари з'явилися ще восени минулого року, а Позитиву навіть приписували роман з його партнеркою по танцях Юлією Сахневич.

Дивіться в сюжеті, як зірки переживають розрив стосунків:

Раніше також повідомлялося, що Позитив не був у захваті від того, що екс-дружина розповіла про їхнє розлучення в реаліті Насті Каменських.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
7 найнесподіваніших розлучень знаменитостей за останні півроку Анна Сєдокова утримує свого 28-річного чоловіка: Ви повинні любити людину навіть без зарплати 51-річна Гвен Стефані виходить заміж вдруге
шоу-бізнес позитив Алексей Завгородний розлучення зірок
Реклама

Новини партнерів

Вакарчук разводится с женой: что известно
Вакарчук разводится с женой: что известно
Семь важных правил Анджелины Джоли, которым стоит следовать
Семь важных правил Анджелины Джоли, которым стоит следовать
Леся Никитюк показала, как загорает в «жатом» купальнике
Леся Никитюк показала, как загорает в «жатом» купальнике
Поклонники восхищены откровенностью новых фото Насти Каменских
Поклонники восхищены откровенностью новых фото Насти Каменских

Популярні статті

Вчора, 20:16Смачно

Який сир підходить вам найкраще за знаком зодіаку

Вчора, 14:40Зірково

Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною: Наші дороги розійшлись

Вчора, 12:00Зірково

Кейт Міддлтон носить браслет, який належав принцесі Діані (фото)

Вчора, 08:23Зірково

alyona alyona засвітила груди на голій фотографії у ванні

11 червняСмачно

Харчо, солянка або вуха – який ви суп за знаком зодіаку

11 червняEvents

День батька-2021: коли відзначається і що означає свято

11 червняЗірково

Брежнєва відфутболила підписника через коментар про Лорак: Дивіться на свою сімейку

11 червняСмачно

Ідея для сніданку: ароматні сирні млинці за 20 хвилин

10 червняЗірково

Наче однолітки: Пономарьов вперше за довгий час показав їхню з Мозговою старшу дочку Зою (фото)

10 червняЗірково

Ані Лорак возз'єдналася з ексчоловіком на святкуванні 10-річчя їхньої дочки (фото)

10 червняСмачно

Легкий суп з галушками і овочами, який оцінить уся сім'я

10 червняЗдорово

Масаж обличчя, який зробить молодшою: покрокова інструкція

10 червняПсихо

ТОП-7 способів, як перестати хвилюватися просто зараз

10 червняЗірково

Таємні заручини і листи: історія кохання королеви Єлизавети II й принца Філіпа

10 червняTravel

Рожеве озеро в Україні: де розташоване та які його лікувальні властивості

10 червняЗірково

MARUV широко розставила ноги в новому відео й отримала шквал критики

Новини партнерів

Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Семь важных правил Анджелины Джоли, которым стоит следовать
Семь важных правил Анджелины Джоли, которым стоит следовать
Кайли Дженнер опубликовала селфи без фильтров
Кайли Дженнер опубликовала селфи без фильтров
Дочка Олени Кравець показала рідкісні архівні фото з мамою
Дочка Олени Кравець показала рідкісні архівні фото з мамою
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Ариана Гранде показала фото со свадьбы
Ариана Гранде показала фото со свадьбы
Беременная Катя Осадчая показала модный образ для летних прогулок
Беременная Катя Осадчая показала модный образ для летних прогулок

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти