Екс-дружина Позитива назвала справжню причину їхнього розлучення

Анна Андрійчук зізналася, що хотіла сім'ю та дітей, а у Олексія Завгороднього завжди на першому місці була робота

Анна Андрійчук назвала причину розлучення з Позитивом Фото: instagram.com/annchuk/, instagram.com/positiff

Анна Андрійчук розповіла, чому вони з колишнім учасником "Время и Стекло" Позитивом вирішили розлучитися. Пара одружилася коли Ані було 16, а зараз вони зайняті процесом розлучення.

За словами Андрійчук, останні два роки у них з Позитивом стосунки "не клеїлися", розлучення не було одноденним рішенням.

"Я так довго тягнула кота за одне місце. У нього завжди на першому місці були робота і музика... Мені не 18 років, я хочу сім'ю, я хочу дитину. Тому, я думаю, що це стало найбільшою причиною", – зізналася Андрійчук в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".

Анна не може сказати, що Олексій не хотів дітей, просто "якось не склалося з цим". Вона також додала, що вже поділила квартиру з Позитивом, а саме розлучення офіційно ще не оформлено.

Позитив і Анна Андрійчук-Завгородня намагалися врятувати стосунки Фото: instagram.com/annchuk/

Анна та Олексій почали зустрічатися, коли їм було по 15 років. У 2013 році вони узаконили свої стосунки. Чутки про розставання пари з'явилися ще восени минулого року, а Позитиву навіть приписували роман з його партнеркою по танцях Юлією Сахневич.

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Раніше також повідомлялося, що Позитив не був у захваті від того, що екс-дружина розповіла про їхнє розлучення в реаліті Насті Каменських.

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