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Екссоліст Время и Стекло Позитив підтвердив розриз з дружиною

Сьогодні, 09:51

Шлюб екссоліста групи "Время и Стекло" Позитиву і дизайнера Анни Андрійчук розпався. Пара разом була 15 років

Чутки про те, що екссоліст "Время и Стекло" Олексій Завгородній (справжнє ім'я Позитиву) розлучається з дружиною Анною Андрійчук підтвердилися. В ефірі програми "Світське життя" артист вперше прокоментував цю новину.

Подробиць про розлучення артист не став розголошувати.

"Я про це не хочу зараз говорити, тому що це серйозна тема. Нам треба поговорити з усіма і з самими собою, по-перше, для того, щоб цю ексклюзивну новину можна було дати так", – поділився артист.

Позитив і Анна Андрійчук-Завгородня
Позитив і Анна Андрійчук-Завгородня
Фото: instagram.com/annchuk/

Нагадаємо, Анна та Олексій почали зустрічатися, коли їм було по 15 років. У 2013 році вони узаконили свої стосунки. У своїх інтерв'ю артист не раз зізнавався, що вдячний дружині за те, що була поруч в різні періоди життя. Чутки про розрив пари почали ходити ще восени минулого року. Артистові приписували роман з його партнеркою по танцях Юлією Сахневич.

Раніше DZIDZIO підтвердив розлучення з дружиною.

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позитив розлучення зірок
Джерело: instagram.com/annchuk/
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