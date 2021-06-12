51-річна Гвен Стефані виходить заміж вдруге

Співачка повідомила радісну новину в своєму Instagram – вона виходить заміж за Блейка Шелтона, з яким зустрічається більше п'яти років

Співачка Гвен Стефані виходить заміж Фото: instagram.com/gwenstefani

Американська співачка Гвен Стефані зібралася заміж. Зірка готується зв'язати себе узами шлюбу з кантрі-співаком Блейком Шелтоном, який зробив їй пропозицію минулого року і подарував обручку за 500 тис. доларів. Весілля відбудеться цього літа.

Радісною новиною Гвен Стефані поділилася з фоловерами в Instagram. Вона опублікувала красномовний знімок з дівич-вечора, який підписала: "Вона виходить заміж".

Співачка Гвен Стефані повідомила, що виходить заміж Фото: instagram.com/gwenstefani

У короткому відео, опублікованому в сторіс, Гвен зізналася, що відчуває себе щасливою і коханою.

Гвен Стефані готується вийти заміж вдруге

Фото: instagram.com/gwenstefani

Гвен Стефані у стосунках із Блейком Шелтоном близько шести років. Перед тим, як покликати артистку заміж, він попросив благословення у її трьох дітей.

Гвен виховує синів Кінгстона, Зума і Аполло від першого шлюбу з Гевіном Россдейлом. За нього співачка вийшла 2002 року.

Гвен Стефані виходить заміж за Блейка Шелтона Фото: instagram.com/gwenstefani

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