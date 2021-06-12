51-річна Гвен Стефані виходить заміж вдруге
Співачка повідомила радісну новину в своєму Instagram – вона виходить заміж за Блейка Шелтона, з яким зустрічається більше п'яти років
Американська співачка Гвен Стефані зібралася заміж. Зірка готується зв'язати себе узами шлюбу з кантрі-співаком Блейком Шелтоном, який зробив їй пропозицію минулого року і подарував обручку за 500 тис. доларів. Весілля відбудеться цього літа.
Радісною новиною Гвен Стефані поділилася з фоловерами в Instagram. Вона опублікувала красномовний знімок з дівич-вечора, який підписала: "Вона виходить заміж".
У короткому відео, опублікованому в сторіс, Гвен зізналася, що відчуває себе щасливою і коханою.
Гвен Стефані у стосунках із Блейком Шелтоном близько шести років. Перед тим, як покликати артистку заміж, він попросив благословення у її трьох дітей.
Гвен виховує синів Кінгстона, Зума і Аполло від першого шлюбу з Гевіном Россдейлом. За нього співачка вийшла 2002 року.
У сюжеті дивіться історії зірок про зустріч з колишніми:
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