Позитив не був у захваті від того, що ексдружина розповіла про їхнє розлучення в реаліті Каменських

Ексучасник гурту "Время и Стекло" мирно розлучився з Анною Андрійчук, але йому не сподобалося, що ексдружина освітила їхнє розлучення в реаліті

Позитив розповів про свою реакцію на те, що ексдружина розповіла про їхнє розлучення в реаліті Насті Каменських Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/annchuk/

Про те, що ексучасник гурту "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) і його ексдружина Анна Андрійчук розлучилися стало відомо в кінці квітня цього року.

Про розлучення пари багато шанувальників дізналися не тільки завдяки посту в Instagram Анни, а й її реаліті Насті Каменських "Дівчата рулять", в зйомках якого Андрійчук брала участь.

Ймовірно, кпара зберегла теплі стосунки після розлучення, але такий спосіб оголошення про розставання Позитиву, схоже, не дуже сподобався.

"Те, що вона зробила в реаліті шоу Насті...Я не зовсім весело це сприйняв. Вона мене попередила, але я сказав: "Ну, хочеш так? Давай так". Я підтримую її в будь-якому випадку. Думаю, що готовий погодитися з будь-яким рішенням. Ми завжди будемо дружити, у нас спільні знайомі, друзі, у нас велика історія, яка нас пов'язує", – сказав Позитив в інтерв'ю каналу DOROTYE.

Позитив і Анна Андрійчук-Завгородня Фото: instagram.com/annchuk/

Нагадаємо, Анна Андрійчук та Олексій Завгородній почали зустрічатися, коли їм було по 15 років. У 2013 році вони узаконили свої стосунки. У своїх інтерв'ю артист не раз зізнавався, що вдячний дружині за те, що була поруч в різні періоди життя. Чутки про розставання пари почали ходити ще восени минулого року. Позитиву приписували роман з його партнеркою по танцях Юлією Сахневич.

Пізніше ходили чутки про те, що Олексій небайдужий до Мішель Андраде, з якою, до слова, вів один з випусків популярного тревел-шоу.

Крім цього, нещодавно всі заговорили про можливий роман Олексія із зіркою серіалу "Школа", 19-річною Анною Трінчер. Трінчер підігріла чутки про роман з колишнім учасником "Время и Стекло", уникнувши конкретної відповіді на питання Каті Осадчої про те, чи зустрічаються вона з артистом. Нещодавно Аня Трінчер зробила тату на честь виходу пісні Kiss – це зображення силуетів Позитиву і Трінчер, які цілуються.

Дивіться огляд Instagram Позитиву, alyona-alyona та інших зірок в сюжеті "Зіркового шляху":

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