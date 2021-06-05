Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Позитив не був у захваті від того, що ексдружина розповіла про їхнє розлучення в реаліті Каменських

Сьогодні, 17:42

Ексучасник гурту "Время и Стекло" мирно розлучився з Анною Андрійчук, але йому не сподобалося, що ексдружина освітила їхнє розлучення в реаліті

Позитив розповів про свою реакцію на те, що ексдружина розповіла про їхнє розлучення в реаліті Насті Каменських
Позитив розповів про свою реакцію на те, що ексдружина розповіла про їхнє розлучення в реаліті Насті Каменських
Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/annchuk/

Про те, що ексучасник гурту "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) і його ексдружина Анна Андрійчук розлучилися стало відомо в кінці квітня цього року.

Про розлучення пари багато шанувальників дізналися не тільки завдяки посту в Instagram Анни, а й її реаліті Насті Каменських "Дівчата рулять", в зйомках якого Андрійчук брала участь.

Ймовірно, кпара зберегла теплі стосунки після розлучення, але такий спосіб оголошення про розставання Позитиву, схоже, не дуже сподобався.

"Те, що вона зробила в реаліті шоу Насті...Я не зовсім весело це сприйняв. Вона мене попередила, але я сказав: "Ну, хочеш так? Давай так". Я підтримую її в будь-якому випадку. Думаю, що готовий погодитися з будь-яким рішенням. Ми завжди будемо дружити, у нас спільні знайомі, друзі, у нас велика історія, яка нас пов'язує", – сказав Позитив в інтерв'ю каналу DOROTYE.

Позитив і Анна Андрійчук-Завгородня
Позитив і Анна Андрійчук-Завгородня
Фото: instagram.com/annchuk/

Нагадаємо, Анна Андрійчук та Олексій Завгородній почали зустрічатися, коли їм було по 15 років. У 2013 році вони узаконили свої стосунки. У своїх інтерв'ю артист не раз зізнавався, що вдячний дружині за те, що була поруч в різні періоди життя. Чутки про розставання пари почали ходити ще восени минулого року. Позитиву приписували роман з його партнеркою по танцях Юлією Сахневич.

Пізніше ходили чутки про те, що Олексій небайдужий до Мішель Андраде, з якою, до слова, вів один з випусків популярного тревел-шоу.

Крім цього, нещодавно всі заговорили про можливий роман Олексія із зіркою серіалу "Школа", 19-річною Анною Трінчер. Трінчер підігріла чутки про роман з колишнім учасником "Время и Стекло", уникнувши конкретної відповіді на питання Каті Осадчої про те, чи зустрічаються вона з артистом. Нещодавно Аня Трінчер зробила тату на честь виходу пісні Kiss – це зображення силуетів Позитиву і Трінчер, які цілуються.

Дивіться огляд Instagram Позитиву, alyona-alyona та інших зірок в сюжеті "Зіркового шляху":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Кім Кардаш'ян вважає себе невдахою в шлюбі з Каньє і бажає йому дружину кращу, ніж вона сама Любов Успенська написала заповіт після скандалу з ексчоловіком Анджеліна Джолі вважає несправедливим рішення судді у справі про розлучення з Бредом Піттом
позитив время и стекло розлучення зірок
Реклама

Новини партнерів

Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото
Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото

Популярні статті

Сьогодні, 11:01Зірково

Барбарі Брильській – 80. Ми згадали найкращі ролі знаменитої польської актриси

Вчора, 19:57Зірково

Чоловіка Наташі Корольової запідозрили в новому обмані

Вчора, 17:46Психо

50 корисних звичок, щоб відчувати себе добре

Вчора, 16:03Смачно

Пиріг "Зебра" – рецепт на кефірі в духовці

Вчора, 13:50Смачно

Кускус – калорійна каша. З чим і коли її треба їсти без шкоди для здоров'я

Вчора, 13:22Психо

Краще промовчати: ТОП-6 жіночих фраз, які терміново потрібно забути

Вчора, 12:40Зірково

ТОП-5 незвичайних фактів про іменинницю Анджеліну Джолі. Такого ви точно не знали!

Вчора, 11:25Events

Коли День молоді-2021 в Україні: дата і вихідні

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 4 червня для всіх знаків зодіаку: Діви, приділіть вечір коханій людині!

3 червняПсихо

Які імена приносять успіх – підказка батькам

3 червняEvents

Коли Івана Купала-2021: дата народного свята

3 червняЗірково

Впізнаєте Пугачову і Кіркорова на цьому знімку? З'явилося архівне фото пари на прогулянці в Києві

3 червняСмачно

3 рецепти оладок до сніданку і 7 правил, щоби приготувати їх ідеально

3 червняПсихо

Гороскоп на сьогодні 3 червня для всіх знаків зодіаку: Водолії, на вас чекає дуже активний день!

3 червняEvents

3 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

2 червняЗірково

Чому онука Алли Пугачової в сім'ї порівнюють з принцом Гаррі – зізнання Крістіни Орбакайте

Новини партнерів

Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото
Каменских показала стройную фигуру в купальнике
Каменских показала стройную фигуру в купальнике

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти