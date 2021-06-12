Анна Сєдокова утримує свого 28-річного чоловіка: Ви повинні любити людину навіть без зарплати

Співачка заявила, що її чоловікові, баскетболісту Янісу Тіммі, вже цілий рік не виплачують заробітну плату після того, як він припинив співпрацю з клубом "Хімки"

Чоловікові Анни Седокової, Янису Тіммі, не виплачують зарплату Фото: instagram.com/annasedokova

38-річна співачка Анна Сєдокова, яка спровокувала чутки про нову пластичну операцію, заявила, що її 28-річний чоловік, латвійський професійний баскетболіст Яніс Тімма, не отримує зарплату вже протягом року.

Про те, що Янісу не виплачують гонорар, Анна повідомила в YouTube-шоу "Нічний контакт".

Ведучий проєкту прямо поцікавився у артистки, чи дійсно вона утримує Тімму, на що отримав не менш пряму і чесну відповідь:

"Потрібно виходити заміж за людину, розуміючи, що якщо їй рік не платитимуть зарплату, ви все одно будете з нею разом. Мені здається, що тут цей момент дуже сильно проявляється. Ви повинні просто любити його без зарплати", – пояснила Сєдокова.

Анна Седокова і Яніс Тімма Фото: instagram.com/annasedokova

Раніше Яніс Тімма виступав за російський баскетбольний клуб "Хімки". У спортсмена був підписаний контракт, який гарантував йому чималий гонорар. Цього року у клубу почалися важкі фінансові проблеми, а після звільнення тренера Рімаса Куртінайтіса у Тімми почалися складнощі з новим наставником, після чого він відмовився відвідувати тренування.

За словами Анни, Яніс вже підписав новий контракт. Сєдокова не стала розкривати які-небудь подробиці, лише натякнувши, що новий клуб знаходиться не в Росії. У Мережі припускають, що новий клуб, за який виступатиме баскетболіст, знаходиться в Іспанії.

Про роман Анни Сєдокової і Яніса Тімми стало відомо влітку 2019 року. Восени пара припинила приховувати свої стосунки, тоді ж і з'ясувалося, що у бойфренда зірки є дружина і син. У липні 2020 року баскетболіст освідчився Анні.

Раніше Анна Сєдокова прокоментувала скандал навколо співачки Ані Лорак і продюсера Костянтина Меладзе.

Дивіться інтерв'ю Анни Сєдокової для "Нічного контакту":

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