Дженніфер Лопес назвали найпривабливішою знаменитістю за 40

У рейтинг також потрапили Дженніфер Еністон і Кім Кардаш'ян

51-річну Дженніфер Лопес, яку порівняли з Альбіною Джанабаєвою, назвали найпривабливішою знаменитістю за 40. Таке опитування в мережах провела британська косметична компанія, йдеться в сюжеті "Сьогодні" на телеканалі "Україна".

Участь в голосуванні брали виключно жінки. Вони повинні були вибрати на кого із зірок найбільше хочуть бути схожими.

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Так, згідно з опитуванням в ТОП-3 найкрасивіших селебрітіс, окрім Джей Ло, також потрапили 52-річна акторка Дженніфер Еністон і телезірка Кім Кардаш'ян, якій цього року виповниться 41 рік.

Дженніфер Еністон Фото: Getty Images

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Кім Кардаш'ян Фото: instagram.com/kimkardashian

Раніше ми писали, що у Дженніфер Еністон з'явився таємничий коханий.

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