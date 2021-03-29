Дженніфер Лопес назвали найпривабливішою знаменитістю за 40
У рейтинг також потрапили Дженніфер Еністон і Кім Кардаш'ян
51-річну Дженніфер Лопес, яку порівняли з Альбіною Джанабаєвою, назвали найпривабливішою знаменитістю за 40. Таке опитування в мережах провела британська косметична компанія, йдеться в сюжеті "Сьогодні" на телеканалі "Україна".
Участь в голосуванні брали виключно жінки. Вони повинні були вибрати на кого із зірок найбільше хочуть бути схожими.
Так, згідно з опитуванням в ТОП-3 найкрасивіших селебрітіс, окрім Джей Ло, також потрапили 52-річна акторка Дженніфер Еністон і телезірка Кім Кардаш'ян, якій цього року виповниться 41 рік.
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Раніше ми писали, що у Дженніфер Еністон з'явився таємничий коханий.
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