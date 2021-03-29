Дженнифер Лопес назвали самой привлекательной знаменитостью за 40
В рейтинг также попали Дженнифер Энистон и Ким Кардашьян
51-летнюю Дженнифер Лопес, которую сравнили с Альбиной джанабаевой, назвали самой привлекательной знаменитостью за 40. Такой опрос в сетях провела британская косметическая компания, говорится в сюжете "Сегодня" на телеканале "Украина".
Участие в голосовании принимали исключительно женщины. Они должны были выбрать на кого из звезд больше всего хотят быть похожими.
Так, согласно опросу в ТОП-3 самых красивых селебритис, кроме Джей Ло, также попали 52-летняя актриса Дженнифер Энистон и телезвезда Ким Кардашьян, которой в этом году исполнится 41 год.
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Ранее мы писали, что у Дженнифер Энистон появился таинственный возлюбленный.
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