Дженніфер Лопес показала фото у весільній сукні
Співачка поділилася фотографіями зі знімального майданчика
Тиждень тому всі почали говорити про те, що Дженніфер Лопес розлучилася з Алексом Родрігесом. Після цього пара зробила офіційну заяву, спростувавши інформацію про розставання, а Родрігес навіть відвідував кохану в Домінікані, де та бере участь у зйомках.
На своїй сторінці в Instagram Джей Ло опублікувала фото у весільній сукні. На жаль фанатів, кадри не зі справжнього весілля – вони зроблені під час зйомок кіно.
Фільм, в якому знімається Дженніфер Лопес, називається Shotgun Wedding ( "Весілля по зальоту"). У ньому повинен був зніматися Армі Хаммер, але актора звільнили після скандалу через фрагменти його листування.
У картині зіграє Ленні Кравіц, якому дісталася роль колишнього бойфренда головної героїні Джей Ло.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого звинувачують в розриві Лопес і Родрігеса.
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