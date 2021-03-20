Дженніфер Лопес показала фото у весільній сукні

Співачка поділилася фотографіями зі знімального майданчика

Тиждень тому всі почали говорити про те, що Дженніфер Лопес розлучилася з Алексом Родрігесом. Після цього пара зробила офіційну заяву, спростувавши інформацію про розставання, а Родрігес навіть відвідував кохану в Домінікані, де та бере участь у зйомках.

На своїй сторінці в Instagram Джей Ло опублікувала фото у весільній сукні. На жаль фанатів, кадри не зі справжнього весілля – вони зроблені під час зйомок кіно.

Фото: instagram.com/jlo

Фото: instagram.com/jlo

Фільм, в якому знімається Дженніфер Лопес, називається Shotgun Wedding ( "Весілля по зальоту"). У ньому повинен був зніматися Армі Хаммер, але актора звільнили після скандалу через фрагменти його листування.

У картині зіграє Ленні Кравіц, якому дісталася роль колишнього бойфренда головної героїні Джей Ло.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого звинувачують в розриві Лопес і Родрігеса.

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