Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У Мережі Альбіну Джанабаєву порівняли з Дженніфер Лопес

Сьогодні, 20:11

Шанувальникам новий образ Джанабаєвої нагадав стиль американської співачки

Альбіну Джанабаєву, яка днями повідомила про свою третю вагітність, порівняли в Мережі з Дженніфер Лопес.

Екссолістка "ВІА Гри" опублікувала в Instagram відео, на якому вона співає. Співачка повідомила, що завтра відбудеться прем'єра її нової пісні.

(@Albinadzhanabaeva)

Поки одні шанувальники писали захоплені компліменти про уривок нової пісні, інші зазначили, що новий образ Альбіни схожий на стиль голлівудської красуні Дженніфер Лопес

"Російська Дженніфер Лопес", "На Джей Ло схожа", "Тут стиль Дженніфер Лопес нагадав", – написали підписники.

Варто зазначити, в Мережі часто порівнюють зірок. наприклад, недавно зачіску Наташі Корольової порівняли зі стрижкою Джастіна Тімберлейка.

Раніше Валерій Меладзе опублікував рідкісне фото з сином від Альбіни Джанабаєвої.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Після чуток про розставання Алекс Родрігес вилетів до Джей Ло, щоб врятувати стосунки 51-річна Дженніфер Лопес похизувалася соковитими формами у відвертій сукні 51-річна Дженніфер Лопес приголомшила спортивною фігурою в купальнику (фото)
Альбіна Джанабаєва Дженніфер Лопес
Реклама

Новини партнерів

Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве

Популярні статті

Сьогодні, 14:56Фаново

День святого Патріка-2021: історія і традиції свята

Сьогодні, 10:29Смачно

День святого Патрика: 5 рецептів до свята

Сьогодні, 08:07Фаново

Восьмирічна українка і 13-річний блогер мають право вступати в інтимні стосунки – адвокат

Вчора, 18:24Смачно

Як смачно зварити гречку на гарнір

Вчора, 14:58Фаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

Вчора, 14:12Зірково

Меган Маркл звернулася до Букінгемського палацу з несподіваним проханням

Вчора, 13:54Зірково

"Ще подивимося, що це за тип": реакція Тіматі і глядачів на Добриніна, який став ведучим російського "Холостяка"

Вчора, 12:54Фаново

Сплять разом: 8-річна українка заявила про стосунки з 13-річним блоґером (фото)

Вчора, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 15 березня: Овна чекає нелегкий понеділок, а Тельцям потрібно заспокоїтися

14 березняСмачно

Як правильно зберігати цибулю в домашніх умовах: головні правила

14 березняСмачно

Як легко позбутися кісток у рибі: оригінальне рішення

14 березняЗірково

Полякова програла спір Данилку і роздяглася у прямому ефірі

14 березняEvents

Прощена неділя: милі листівки, картинки і вірші

14 березняПсихо

Гороскоп на тиждень 14-20 березня: всі знаки зодіаку

14 березняEvents

З Прощеною неділею: тематичні листівки, вірші і проза в день прощення

13 березняЗірково

У новому випуску шоу "Маска" розсекретили Мольфара (фото)

Новини партнерів

Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Дженнифер Энистон в бикини сфотографировалась в ванной
Дженнифер Энистон в бикини сфотографировалась в ванной
Салат з капусти та моркви: простий і швидкий рецепт
Салат з капусти та моркви: простий і швидкий рецепт
Биологи о том, к каким проблемам привела селекция домашних кошек
Биологи о том, к каким проблемам привела селекция домашних кошек
У Мережі показали елітний маєток Потапа і Насті Каменських
У Мережі показали елітний маєток Потапа і Насті Каменських
Горбачева рассказала о неудачной первой брачной ночи с Никитиным
Горбачева рассказала о неудачной первой брачной ночи с Никитиным

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти