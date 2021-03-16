У Мережі Альбіну Джанабаєву порівняли з Дженніфер Лопес

Шанувальникам новий образ Джанабаєвої нагадав стиль американської співачки

Альбіну Джанабаєву, яка днями повідомила про свою третю вагітність, порівняли в Мережі з Дженніфер Лопес.

Екссолістка "ВІА Гри" опублікувала в Instagram відео, на якому вона співає. Співачка повідомила, що завтра відбудеться прем'єра її нової пісні.

Поки одні шанувальники писали захоплені компліменти про уривок нової пісні, інші зазначили, що новий образ Альбіни схожий на стиль голлівудської красуні Дженніфер Лопес

"Російська Дженніфер Лопес", "На Джей Ло схожа", "Тут стиль Дженніфер Лопес нагадав", – написали підписники.

Варто зазначити, в Мережі часто порівнюють зірок. наприклад, недавно зачіску Наташі Корольової порівняли зі стрижкою Джастіна Тімберлейка.

Раніше Валерій Меладзе опублікував рідкісне фото з сином від Альбіни Джанабаєвої.

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