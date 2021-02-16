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У 52-річної Дженніфер Еністон з'явився загадковий коханий – ЗМІ

Сьогодні, 20:30

Джерела повідомляють, що у пари дуже хороші стосунки

Зірка "Друзів" Дженніфер Еністон, яку раніше загадково привітав з 52-річчям колишній чоловік, тепер більше не самотня. Згідно з чутками, в акторки з'явився новий бойфренд!

Як повідомляє видання inTouch, про особистість чоловіка нічого невідомо. Але за словами анонімного джерела, новий коханий акторки піклується про неї та загалом у них довірчі стосунки. Також відомо, що у пари багато спільного, що може навести на думку, що обранець зірки – один з її колег.

Дженіфер Еністон
Дженіфер Еністон
Фото: Getty Images

"Він приземлений, красивий, він змушує її сміятися і змушує її почувати себе в безпеці. Вона йому довіряє", – повідомляє джерело виданню.

Але фанати Дженніфер Еністон вже знають про одну вимогу, якій точно відповідає її обранець. Про це сама акторка недавно натякнула у своїх Instagramstories, коли опублікувала уривок з фільму про співачку та акторку Ерте Кітт.

В одній зі сцен репортер запитує в Ерти, "Якби у ваше життя увійшов чоловік, хіба ви не хотіли б піти на компроміс?". На що співачка сміливо відповідає: "У моє життя входить чоловік, і мені доводиться йти на компроміс? Для чого?". На знак схвалення реакції Ерти Дженніфер Еністон додала до публікації усміхнені смайлики. Отже новий коханий зірки вже точно не той, хто б міг компрометувати її діяльність.

Фото: Getty Images

Довгий час всі обговорювали серйозний і бурхливий роман Дженніфер Еністон з Бредом Піттом. Навіть після розставання акторів у 2005 році ходили чутки про їхнє возз'єднання. Але з 2011 року по 2018 Дженніфер була у стосунках з Джастіном Теру – актори були одружені та після розриву зберігають дружні стосунки. Шанувальники чекали, коли ж з'явиться той, хто займе серце Еністон і хто знає, може її новий бойфренд незабаром стане її чоловіком.

Раніше Дженніфер Еністон в лосинах показала екстремальну розтяжку.

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