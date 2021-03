Каньє Веста назвали найбагатшим темношкірим, але Forbes це заперечує

Bloomberg оцінили стан репера у 6 мільярдів доларів

Схоже, Каньє Вест, який розлучається з Кім Кардаш'ян, – найбагатший темношкірий в історії США. Принаймні так кажуть фінансові аналітики Bloomberg, які оцінюють стан репера у 6 мільярдів доларів.

Однак журнал Forbes не згоден з цим. У редакції стверджують, що статок Каньє – втричі менший (близько 1,8 мільярда доларів).

Каньє Вест Фото: Getty Images

Forbes навіть випустили статтю No, Kanye West Is Not The Richest Black Person In America – And Here's Why ( "Ні, Каньє Вест не найбагатший темношкірий в США і ось чому").

Так, на думку Forbes, інформація про мільярди Уеста "засновані лише на мріях про продажі, які ще навіть не відбулися". Тому стан репера становить лише третину від суми, названої Bloomberg.

Останні ж рахували не тільки доходи Каньє, включаючи пакети акцій, а й гонорари за контракти Yeezy, аdidas і Gap. Сюди приплюсували також вартість дискографії Каньє Веста, яка оцінюється в 110,5 мільйонів доларів.

