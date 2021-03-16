Кім Кардаш'ян дала перше інтерв'ю після новини про розлучення з Каньє: "Це було осяяння"

Знаменитість зізналася, що в усьому намагається знайти щось хороше

Про розлучення Кім Кардаш'ян і Каньє Веста говорять усі. Самі знаменитості офіційно не коментували, що відбувається між ними, але нещодавно Кім дала перше інтерв'ю після того, як стало відомо, що вона та її чоловік вирішили розійтися.

Так, Кардаш'ян стверджує, що за цей рік багато чому навчилася і намагалася цінувати позитивні моменти.

Кім Кардаш'ян Фото: instagram.com/kimkardashian

"Цей рік був неймовірною можливістю навчитися бути вдячною за прості речі, і це було величезним осяянням", – говорить Кім в Good Morning Vogue, опублікованому в YouTube.

Одна з речей, за яку Кардаш'ян також вдячна, – це те, що вона весь час проводила з родиною в розпал пандемії і її розриву з Каньє Вестом.

"Я завжди намагаюся дивитися на речі в позитивному ключі. Незважаючи на те що це був такий складний рік, це був час для відновлення сил, розкриття нових здібностей, це була можливість проводити багато часу з сім'єю. І той час, який я змогла провести зі своїми дітьми, був безцінним. Це, безумовно, позитивна сторона", – ділиться вона.

І хоча Кім, схоже, намагається зберігати спокій, Каньє не налаштований на тихе розлучення.

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