Володимир Остапчук зізнався, чому довелося миттєво навчитися на сцені шоу "Маска"

Завдяки шоу ведучий виходить з зони комфорту

Цієї суботи зіркові детективи будуть продовжувати вгадувати, хто ж ховається за масками популярного шоу. На телеканалі "Україна" в вийде десятий випуск найтаємничішого і найуспішнішого шоу телебачення "Маска". Ведучий проєкту Володимир Остапчук уже приміряв багато різних образів зі світового кінематографа, а в цього разу він виїде на сцену на справжньому мотоциклі, перетворившись на героя фільму "Плакса" – бунтаря Уейда Уокера, якого зіграв Джонні Депп.

Король Вампірів, лиходій Джокер, Супермен, агент 007, принцеса Ельза і навіть Донна Роза – це ще не весь перелік героїв, в яких вже поставав ведущий гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук. У новому епізоді масштабного проєкту він з'явиться в не менше яскравому образі – нахабного красеня на прізвисько "Плакса" з однойменної голлівудської комедії.

Володимир Остапчук Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Я перевтілюсь у Джонні Деппа у його найкращі роки. Принаймні, мені так хотілося б думати, – жартує ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук. – Що я тільки в нашому шоу не робив: підіймався на висоту, спускався на мотузці, катався на роликах, танцював танго... Іноді сценаристи готують мені такі сюрпризи, що я за кілька хвилин до виходу на сцену дізнаюсь, що мені потрібно буде зробити. Цього разу виїжджав до глядачів та детективів на байку! До речі, я вперше керував мотоциклом. Той ще експіріенс! На всіх прогонах і репетиціях все було добре, а щойно увімкнулися камери, і ми розпочали запис ефіру, я виїхав і… впав. Та потім просто піднявся і почав виконувати свою безпосередню роботу — вести ефір найграндіознішого шоу планети!"

Володимир Остапчук Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У десятому ефірі глядачі побачать нові виступи всіх учасників проєкту, особи яких ще не розсекретили, – яскравого Сонця, романтичного Дракона, епатажного Сома, ефектноюї Бабки, мужнього Носорога, зворушливого Жабеня і неймовірно милого Циклопа. А ще на сцені грандіозного шоу телеканалу "Україна" з'явиться новий загадковий герой. Хто він? Чим будуть дивувати учасники цього разу? І чию особу розсекретять в кінці епізоду?

Дивіться новий випуск найзірковішого і найзагадкового на українському телебаченні шоу "Маска" в суботу, 27 березня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше Дмитро Каднай розсекретив, як проходять репетиції на шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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