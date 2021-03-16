Учасник шоу "Маска" вирішив стати співаком – його підтримав Пономарьов

Павло Костіцин зізнався, що має намір спробувати себе в новому амплуа

До студії програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" прийшов найвідоміший Мольфар країни – ведущий Павло Костіцин. Під час відвертого інтерв'ю з колегами Марією Мельник та Григорієм Германом він поділився враженнями від проекту і розповів, що підштовхнуло його задуматися про вокальну кар'єру.

Нагадаємо, що у восьмому випуску, де Мольфар зняв маску, зірковому детективу Олі Поляковій довелося роздягнутися прямо на сцені.

Павло Костіцин, який ховався під маскою самого містичного учасника гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна", зізнався – грандіозний проєкт підкорив його серце та відкрив його зовсім з іншого боку. А сталося це саме завдяки загадковості костюму.

Павло Костіцин в костюмі Мольфара Фото: телеканал "Україна"

"Я полюбив цей образ! Але, чесно кажучи, коли я прийшов на першу примірку і побачив цей костюм, відреагував: "Хм, люди, ви серйозно? Ведучий містичного шоу і Мольфар – та мене ж вмить розкриють!" Але мене запевнили, що це буде неймовірна провокація: з одного боку – хто б це ще міг бути? А з іншого – це ж дуже просто! Але все вийшло, і я вважаю, що Мольфар зі мною всередині, це не скромно, проте зажив бурхливим життям", – поділився Павло Костіцин.

Однак найбільше артиста вразила величезна кількість хороших відгуків про його виступи та перевтілення. За словами Павла, саме мотивуючі слова шанувальників змусили його серйозно задуматися про початок сольної кар'єри.

"Днями мене привітав Олександр Пономарьов, який теж був у шоці від того, що це був я. І мотивував спробувати почати писати пісні, – розповів ведучий. – Саша сказав: "Не думай зараз про продюсера, який принесе мішок грошей і одразу запише тобі платиновий альбом, просто подивись, чи потрібно тобі це, спробуй! Можливо, ти сам напишеш вірші та музику – чому ні!? Подивишся, як відреагують глядачі та слухачі – чи треба їм це?".

Ведучий Павло Костіцин Фото: телеканал "Україна"

Костіцин вже і сам готовий спробувати себе в новому амплуа, тому прямо в студії ранкового шоу пообіцяв шанувальникам:

"Чому ні? Враховуючи неймовірний шквал мотивуючих повідомлень в соціальних мережах від людей, які просять, щоб я почав сольну кар'єру, скажу вам, що спробую!" – заявив він.

Дивіться програму "Ранок з Україною" по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна".

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