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"Знімай все і йди додому": в гіпершоу "Маска" розсекретили Місяць

Сьогодні, 21:18

У десятому випуску вперше виступив загадковий Місяць

У десятому випуску шоу "Маска" на телеканалі "Україна" вперше показали нового персонажа. Місяць вразив унікальним тембром і яскравим костюмом.

В ефірі "Маски" загадковий гість виконав легендарний хіт "New York, New York" і змусив зіркових детективів посперечатися одне з одним.

"Нарешті мене запросили на це шоу, а то тільки Сонце і Сонце, – сказав мрійливий Місяць в ефірі телеканалу "Україна". – Обожнюю фотостудії, адже саме звідти почалася моя кар'єра. Можу бути там годинами і з задоволенням працювати, тому що коли займаєшся своєю справою, то кайфуєш від процесу, чого і вам бажаю. Позувати на даху чи еротичні фотосесії – все одно, адже це частина моєї професії".

Місяць на шоу "Маска"
Місяць на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Так, Андрій Данилко перший сказав, що в костюмі Місяця Надія Мейхер. Оля Полякова категорично не погодилася з колегою, як і NK, яка вирішила, що це Монро.

Але Данилко точно впевнений, що це ексучасниця "ВІА Гри". "Надю, це ти. Знімай все і йди додому, Надю!" – сказав Андрій Михайлович. Він навіть запропонував Поляковій посперечатися на 500 гривень.

Коли Місяць зняв маску, всі глядачі були в шоці, адже це насправді Надія Мейхер!

Надія Мейхер на шоу "Маска"
Надія Мейхер на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

"Андрюшо, хто, як не ти, знає мене краще за всіх тут присутніх!? Однак треба було ставити більше, хоча б на 500 доларів. Ти відразу дізнався мій голос – клас! Але щоб я сміялася з твоєї ноги – такого не було", – зазначила Надія Мейхер на сцені гіпершоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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Надія Мейхер шоу Маска
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