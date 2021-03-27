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Дождались! На шоу "Маска" рассекретили Сома

Сегодня, 23:06

Сегодня в номинацию попали Лягушонок и Сом

В субботу, 27 марта, вышел десятый эпизод гипершоу "Маска" на телеканале "Украина", где снова рассекретили двух звезд. Сначала маску снял загадочный Месяц, которого отгадал Андрей Данилко.

А мы напомним, что в киевском ЦУМе работает выставка, где представлены самые популярные персонажи проекта. До апреля можно вживую посмотреть на костюмы Циклопа, Ворона, Дракона и других героев загадочного шоу страны.

На этот раз в номинацию попали Лягушонок и Сом. Последнего в предыдущем, девятом выпуске "Маски", Оля Полякова и DZIDZIO обещали зажарить, потому вместо подсказок он только путал звездных детективов.

Лягушонок и Сом
Лягушонок и Сом
Фото: телеканал "Украина"

Так, решением зрителей гипершоу рассекретить себя пришлось Сому. Им оказался Иракли Макацария!

Иракли Макацария
Иракли Макацария
Фото: телеканал "Украина"

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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Иракли Макацария шоу Маска
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