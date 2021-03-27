Полякова програла спір Данилку, а NK вгадала Сома: як пройшов десятий випуск "Маски"

Дізнайтеся всі подробиці гіпершоу

Цієї суботи на телеканалі "Україна" показали десятий випуск гіпершоу "Маска". Цей ефір ще більше дивував і шокував глядачів. Про найцікавіші подробиці проекту дізнайтеся далі в матеріалі.

Нагадаємо, що в столичному ЦУМі працює виставка, де представлені найпопулярніші персонажі проекту. До квітня можна вживу подивитися на костюми Циклопа, Ворона, Дракона та інших героїв загадкового шоу країни.

Вперше на шоу "Маска" з'явився блискучий Місяць. Цей персонаж змусив Андрія Данилка і Олю Полякову закластися на 500 гривень. Що за зірка ховалася в цьому костюмі, дізнайтеся тут.

Місяць на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Другим на сцену "Маски" вийшло Жабеня, яке всіх зіркових детективів змусило танцювати під пісню Вєрки Сердючкі – Тук, тук, тук. Оля Полякова висунула нове припущення – в костюмі Жабеня ховається Сергій Бабкін.

Жабеня Фото: телеканал "Україна"

Далі на сцені з'явилася Бабка, яка не перестає вражати і шокувати глядачів гіпершоу. Зіркові експерти тепер вважають, що це Анастасія Приходько або Alyosha. Але Оля Полякова стверджує, що в костюмі чоловік.

Бабка Фото: телеканал "Україна"

Носоріг, який в минулому випуску забрав Полякову за лаштунки шоу "Маска", підкинув кілька нових підказок експертам. Ті в свою чергу висловили пару припущень, що за зірка це може бути. Потап або Олександр Усик?

Носоріг Фото: телеканал "Україна"

Під час голосування, в якому брали участь Жабеня, Бабка і Носоріг, визначили першого претендента на виліт. Ним стало Жабеня.

Другий етап десятого випуску шоу "Маска" відкрив Дракон, в якому бачать Тараса Тополю або Арсена Мірзояна. Він зворушив глядачів проекту і зіркових детективів своїм виступом під акомпанемент рояля, зірвавши шквал овацій.

Дракон Фото: телеканал "Україна"

Наймиліший герой шоу "Маска" Циклоп зарядив студію позитивними емоціями. І змусив трохи понервувати Олю Полякову. Майже одноголосно зіркові судді впевнені, що в цьому костюмі ховається Jerry Heil.

Циклоп Фото: телеканал "Україна"

Сом, який з першого ефіру представився як іноземець, не покидає думки експертів "Маски". Їм дуже хочеться дізнатися, що ж за персона ховається в цьому костюмі.

Сом Фото: телеканал "Україна"

Далі на сцені гіпершоу з'явилося Сонце. Тепер ми знаємо, що це не Злата Огневич, але хто ж тоді?

Сонце Фото: телеканал "Україна"

Під час другого голосування визначився ще один претендент на виліт з проекту. Згідно з результатами, в номінацію разом із Жабеням потрапив Сом .

Дізнайтеся далі, хто зняв маску – Жабеня або Сом – і яка зірка ховалася в одному з костюмів.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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