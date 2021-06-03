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Біллі Айліш перестала соромитися свого тіла і влаштувала піжамну вечірку в новому кліпі

Сьогодні, 13:31

На YouTube кліп Айліш встиг набрати вже понад 10 мільйонів переглядів. З моменту його виходу минуло менше 24 годин

Біллі Айлиш випустила кліп на пісню Lost Cause
Біллі Айлиш випустила кліп на пісню Lost Cause
Фото: Скріншот з YouTube

"Ти стала щасливішою, це видно", – пишуть шанувальники Біллі Айліш в коментарях під її новим кліпом на трек Lost Cause. І дійсно, якщо раніше в своїх кліпах була більш "депресивною" і серйозною, то зараз Айліш вирішила показати, що у неї все супер.

Коротка піжама з декольте замість мішкуватих костюмів – сміливий крок Біллі, яка, до речі, нещодавно знялася у схожих образах для Vogue. Раніше дівчина зізнавалася, що носить об'ємний одяг, тому що соромиться своїх апетитних форм – артистка хотіла, щоб насамперед всі сприймали її творчість, а не зовнішність.

Посиденьки з подружками в піжамах і багато посмішок – здається, це саме те, що хотіли побачити фанати Біллі Айліш в її новому кліпі.

Ось, що в коментарях під відео пишуть шанувальники Біллі:

  • Спостерігати за тим, як вона росте і продовжує рости, приголомшливо!
  • Це нова сторона Біллі, і мені це подобається. Вона так сильно зросла, і те, що вона виглядає такою щасливою, просто приголомшливо. Завжди залишайся такою!
  • Вона здається щасливішою, ніж будь-коли.
  • Біллі така впевнена у собі, вона неймовірна! Обожнюю її новий стиль!
Скріншот: YouTube

Біллі Айліш стала відомою в 2016 році завдяки публікації дебютного синглу Ocean Eyes на SoundCloud. У 2019 її дебютний альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? очолив американський (Billboard 200) і британський (UK Albums Chart) хіт-паради, а сингл Bad Guy вийшов на перше місце в Billboard Hot 100 (США). Писати пісні Біллі почала у віці 11 років.

За кілька років на сцені Біллі Айліш не тільки встигла заробити п'ять "Греммі", а також записати хіт для "бондіани", а ще стати ідолом для молодого покоління. Раніше ми розповідали, які модні тренди Біллі привнесла в гардероби мільйонів.

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кліп Біллі Айліш
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