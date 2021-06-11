DOROFEEVA випустила нову пісню, у якій фани почули MARUV і Ранеток (відео)

Дивіться новий кліп Наді Дорофєєвої на трек "Чому", де вона з'явилася в новому несподіваному образі. Ця відеоробота дуже відрізняється від того, що ми бачили раніше

DOROFEEVA випустила кліп на пісню "Почему" Фото: YouTube

DOROFEEVA, яка на тому тижні дала свій перший сольний концерт в Києві, випустила новий кліп. Надя представила шанувальникам пісню "Почему", яка звучала під час її шоу в столиці.

Нове відео Дорофеєвої вийшло дуже драматичним, незважаючи на досить запальну мелодію, під яку хочеться танцювати.

DOROFEEVA в кліпі на пісню "Чому" знялася у двох образах Фото: YouTube

У ролику співачка з'явилася в двох образах: вся в чорному і в білому. У другому варіанті у Наді несподівано рожеве волосся.

Дивіться кліп DOROFEEVA – Почему

У пісні "Почему" є рядок "Crying on the dancefloor". Голос, яким Надя це вимовляє, дуже схожий на голос MARUV. Це помітили і шанувальники Дорофеєвої. А ще пісню порівняли з музикою групи "Ранетки".

Читайте також: Біллі Айліш перестала соромитися свого тіла і влаштувала піжамну вечірку в новому кліпі

"Я один чую в англійській фразі голос Марув, а не Наді?"

"Я одна чую стиль "Ранеток" з 2000-х?"

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

В цілому пісню і відео DOROFEEVA шанувальники прийняли добре – в коментарях під відео, опублікованому в YouTube-каналі співачки є багато компліментів і схвальних слів.

"Крута, неймовірно класна Надя і прикольна пісня"

"Яка класна пісня, і кліп вартий уваги"

Скріншот: YouTube

Раніше ми розповідали, що Время и Стекло возз'єдналися на першому концерті Наді Дорофєєвої.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися