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DOROFEEVA випустила нову пісню, у якій фани почули MARUV і Ранеток (відео)

Сьогодні, 11:07

Дивіться новий кліп Наді Дорофєєвої на трек "Чому", де вона з'явилася в новому несподіваному образі. Ця відеоробота дуже відрізняється від того, що ми бачили раніше

DOROFEEVA випустила кліп на пісню "Почему"
DOROFEEVA випустила кліп на пісню "Почему"
Фото: YouTube

DOROFEEVA, яка на тому тижні дала свій перший сольний концерт в Києві, випустила новий кліп. Надя представила шанувальникам пісню "Почему", яка звучала під час її шоу в столиці.

Нове відео Дорофеєвої вийшло дуже драматичним, незважаючи на досить запальну мелодію, під яку хочеться танцювати.

DOROFEEVA в кліпі на пісню "Чому" знялася у двох образах
DOROFEEVA в кліпі на пісню "Чому" знялася у двох образах
Фото: YouTube

У ролику співачка з'явилася в двох образах: вся в чорному і в білому. У другому варіанті у Наді несподівано рожеве волосся.

Дивіться кліп DOROFEEVA – Почему

У пісні "Почему" є рядок "Crying on the dancefloor". Голос, яким Надя це вимовляє, дуже схожий на голос MARUV. Це помітили і шанувальники Дорофеєвої. А ще пісню порівняли з музикою групи "Ранетки".

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  • "Я один чую в англійській фразі голос Марув, а не Наді?"
  • "Я одна чую стиль "Ранеток" з 2000-х?"
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube

В цілому пісню і відео DOROFEEVA шанувальники прийняли добре – в коментарях під відео, опублікованому в YouTube-каналі співачки є багато компліментів і схвальних слів.

  • "Крута, неймовірно класна Надя і прикольна пісня"
  • "Яка класна пісня, і кліп вартий уваги"
Скріншот: YouTube

Раніше ми розповідали, що Время и Стекло возз'єдналися на першому концерті Наді Дорофєєвої.

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