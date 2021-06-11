DOROFEEVA випустила нову пісню, у якій фани почули MARUV і Ранеток (відео)
Дивіться новий кліп Наді Дорофєєвої на трек "Чому", де вона з'явилася в новому несподіваному образі. Ця відеоробота дуже відрізняється від того, що ми бачили раніше
DOROFEEVA, яка на тому тижні дала свій перший сольний концерт в Києві, випустила новий кліп. Надя представила шанувальникам пісню "Почему", яка звучала під час її шоу в столиці.
Нове відео Дорофеєвої вийшло дуже драматичним, незважаючи на досить запальну мелодію, під яку хочеться танцювати.
У ролику співачка з'явилася в двох образах: вся в чорному і в білому. У другому варіанті у Наді несподівано рожеве волосся.
Дивіться кліп DOROFEEVA – Почему
У пісні "Почему" є рядок "Crying on the dancefloor". Голос, яким Надя це вимовляє, дуже схожий на голос MARUV. Це помітили і шанувальники Дорофеєвої. А ще пісню порівняли з музикою групи "Ранетки".
- "Я один чую в англійській фразі голос Марув, а не Наді?"
- "Я одна чую стиль "Ранеток" з 2000-х?"
В цілому пісню і відео DOROFEEVA шанувальники прийняли добре – в коментарях під відео, опублікованому в YouTube-каналі співачки є багато компліментів і схвальних слів.
- "Крута, неймовірно класна Надя і прикольна пісня"
- "Яка класна пісня, і кліп вартий уваги"
Раніше ми розповідали, що Время и Стекло возз'єдналися на першому концерті Наді Дорофєєвої.
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