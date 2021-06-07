Гарячий фоторепортаж з першого сольного концерту Дорофеєвої: дивіться, як це було

Разом із нею на сцену вийшли MONATIK і Позитив

Надя Дорофєєва показала фото з концерту в Києві Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва в минулу суботу дала свій перший сольний концерт у столиці. Зіркову колегу прийшли підтримати Діма Монатік, Льоша Завгородній (Позитив) та інші зірки. Сьогодні Надя поділилася фотозвітом із шоу.

Знімки DOROFEEVA опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них можна ближче розглянути її сексуальні наряди, про які ми теж вже писали.

Надя Дорофєєва та її команда на концерті в Києві Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Діма Монатік Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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Надя Дорофєєва і Позитив Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Тільки зараз я заспокоїлася і усвідомила, що концерт пройшов. Спасибі насамперед моїй команді і тим, хто допомагав творити і робити цей концерт яскравіше", – написала в пості артистка.

Надя і Позитив на концерті виконали три пісні групи "Время и Стекло", чим дуже потішили публіку. Нагадаємо, що дует розпався в минулому році після 10-ти років існування. Прощальний концерт ВиС відіграли у жовтні 2020 року в Києві.

Цього року Дорофєєва випустила кліп на пісню Gorit, який викликав скандал, а сам трек потрапив в ТОП Apple Music.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Наді Дорофєєвої для "Зіркового шляху":

Нещодавно Дорофєєва пояснила, чому у них з Дантесом немає дітей.

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