Гарячий фоторепортаж з першого сольного концерту Дорофеєвої: дивіться, як це було
Разом із нею на сцену вийшли MONATIK і Позитив
Надя Дорофєєва в минулу суботу дала свій перший сольний концерт у столиці. Зіркову колегу прийшли підтримати Діма Монатік, Льоша Завгородній (Позитив) та інші зірки. Сьогодні Надя поділилася фотозвітом із шоу.
Знімки DOROFEEVA опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них можна ближче розглянути її сексуальні наряди, про які ми теж вже писали.
"Тільки зараз я заспокоїлася і усвідомила, що концерт пройшов. Спасибі насамперед моїй команді і тим, хто допомагав творити і робити цей концерт яскравіше", – написала в пості артистка.
Надя і Позитив на концерті виконали три пісні групи "Время и Стекло", чим дуже потішили публіку. Нагадаємо, що дует розпався в минулому році після 10-ти років існування. Прощальний концерт ВиС відіграли у жовтні 2020 року в Києві.
Цього року Дорофєєва випустила кліп на пісню Gorit, який викликав скандал, а сам трек потрапив в ТОП Apple Music.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Наді Дорофєєвої для "Зіркового шляху":
Нещодавно Дорофєєва пояснила, чому у них з Дантесом немає дітей.
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