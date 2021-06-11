Новий кліп Дорофеєвої дуже схожий на Sia – Chandelier з танцюючою дівчинкою: ми порівняли два відео

Образ Наді нагадує головну героїню кліпу Chandelier, а ще Лілу з бессонівського "П'ятого елементу"

Кадри з кліпів DOROFEEVA - Чому і Sia - Chandelier Фото: YouTube

Кліп Наді Дорофєєвої на пісню "Почему" вийшов сьогодні. На цей момент його подивилися більше 60 тисяч разів, а ми, через деякий час після релізу, зрозуміли, що нам це відео нагадує.

Зазначимо, що шанувальники DOROFEEVA спантеличені деякими моментами в пісні і кліпі. По-перше рядок "Crying on the dancefloor" ніби промовляє MARUV, комусь сам трек нагадав творчість групи "Ранетки", а образ Наді порівнюють з героїнею Міли Йовович у фільмі "П'ятий елемент".

У коментарях до відео, опублікованому в YouTube-каналі Дорофеєвої, фани згадали кліп виконавиці Sia. І правда, деякі паралелі між дівчатами можна провести – зачіски, танці і настрій кліпу.

Дивіться самі:

"Надя як Лілу з фільму 5 елемент! Красива"

"Мені перший образ нагадав Sia"

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

Сама ж Надя описала свій "білий" образ так: "Футуристична героїня, вихлюпує свою біль і образу в чуттєву хореографію – і це не просто танці, це уособлення її страждань".

Дивіться весь кліп DOROFEEVA – Почему:

А ще пропонуємо згадати Sia – Chandelier:

Раніше ми розповідали, як пройшов перший сольний концерт DOROFEEVA в Києві.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися