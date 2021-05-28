Слава Камінська випустила богемний кліп Slava Bogu. Це справжній гімн колишнім – дивіться відео

Екс-солістка "НЕАНГЕЛІВ" показала шанувальником нову грань себе в музичному відео. У пісні артистка заспівала про те, як вона рада бути вільною від сумних стосунків

Слава Камінська презентувала кліп Фото: прес-служба

Співачка Слава Камінська, ексчоловік якої заперечує помилку в скандалі з пластикою грудей Романової, випустила іронічний кліп на трек Slava Bogu. Цього разу артистка кардинально змінила своє амплуа – замість ліричної героїні ми бачимо самоіронічну і навіжену жінку.

У кліпі, опублікованому на YouTube-каналі артистки, 8 міні-сторіз розкривають все альтер его Слави, а дивні й кричущі образи додають відповідний настрій.

Режисером відео виступив Сергій Ткаченко, який раніше працював зі Славою, коли вона була в складі гурту "НЕАНГЕЛИ".

"Це абсолютно моя історія! І кліп, і пісня – це мій внутрішній стан 24/7. Фарби, стьоб, лексика, я давно мріяла реалізуватися саме в таких образах. Саме з таким настроєм потрібно міняти принців на коней", – каже Слава.

Дивіться кліп Слави Камінської – Slava Bogu:

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