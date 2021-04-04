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alyona alyona роздяглася і порівняла себе з Дорофєєвою: фотобаттл

Сьогодні, 17:21

Реперка видалила всі свої фото з Instagram, залишивши один пост

Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка наприкінці березня заразилася коронавірусом, видалила всі свої дописи в Instagram. У профілі дівчина залишила тільки один знімок, який викликав класний фідбек у її аудиторії.

Альона повторила знімок Наді Дорофєєвої, де та засмагає в шезлонгу, прикривши груди журналом. За реквізит реперка використала газету "Сільські вісті".

alyona alyona / DORODEEVA
alyona alyona / DORODEEVA
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Коли красу не ховають за словами – я чую галас", – підписала фотографію alyona alyona.

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У коментарях артистку засипали компліментами, відзначивши її сміливість та жіночність.

"Ви – приклад жіночності, мужності й оптимізму для багатьох жінок країни!", "Ви робите дуже важливу справу", "Ви смілива дівчина, Альоно. Не кожна зможе так показати себе", – пишуть шанувальники Альони.

Поки в Insta-профілі alyona alyona не з'являться нові цікаві пости, подивіться свіжий випуск ютуб-шоу "Дід Панч та молодь", де розповідають все, що потрібно знати про локдаун:

Раніше alyona alyona вперше розповіла про загадкового бойфренда і показала спільні фото з ним.

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