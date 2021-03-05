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"Деградація": новий трек DOROFEEVA захейтили за лайку

Сьогодні, 14:45

У пісні a tebe Надя використовувала слово, яке не сподобалося деяким слухачам

Ексучасниця "Время и Стекло" Надя Дорофєєва випустила нову пісню, яка називається a tebe. Композиція викликала неоднозначну реакцію в Мережі, і її вже встигли захейтити. Далі в матеріалі розповідаємо, що не так з треком Наді.

Але спершу загляньте в наш супер корисний календар подарунків. Тому що вже післязавтра 8 Березня, а ви, швидше за все, ще не придумали, чим порадувати коханих жінок.

Текст для a tebe Дорофєєва написала сама. У пісні виконавиця розповідає про нерозділене кохання. Вона ділиться з нами переживаннями стосовно того, що любить його, а йому плювати.

DOROFEEVA
DOROFEEVA
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Насправді DOROFEEVA висловилася дещо інакше:

О тебе, о тебе
Мои мысли о тебе
А тебе, а тебе
А тебе по**й
О тебе, о тебе
Мои мысли о тебе
А тебе, а тебе
А тебе по**й.

Що про нову пісню Дорофеєвої кажуть в Мережі

Велика кількість шанувальників співачки засипали її сторінки в соцмережах коментарями про те, яка класна пісня a tebe. "Ще не минуло більше години, а у мене ця пісня вже в голові", – написав один з фанатів Наді.

До речі, за кілька годин в YouTube трек набрав більше 35 тисяч переглядів.

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Однак багатьом не сподобалося те, що Дорофєєва лається в своїй пісні.

  • "Я фанатка, але ця пісня не дуже. Саме виконання – шикарне, але слова безглузді і з частиною матів"
  • "Я не буду судити пісню, навіть не прочитавши текст. І я його прочитала, нічого особливого там немає, що б аж за душу зворушило. Та й ще й з матом..."
  • "А чому в пісні мат? Без нього ніяк? Гарний голос, цікаве звучання, а що з текстом? Все враження відразу псується", – висловилися шанувальники DOROFEEVA.
Скріншот з YouTube
Скріншот з YouTube
Скріншот з YouTube
Скріншот з YouTube
Скріншот з YouTube
Скріншот з YouTube

Нагадаємо, що перший трек DOROFEEVA як сольної виконавиці теж наробив шуму в соцмережах. Тоді продюсер артистки Потап вибачився за фрагмент з танцями Дорофеєвої на Майдані в її кліпі .

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