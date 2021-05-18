Дорофеева показала стринги-скорпионы за 1000 грн под салатовым платьем
Не все подписчики певицы оценили ее новое фото
Певица Надя Дорофеева, которая отпраздновала Пасху в селе с победителем "Голосу країни", привлекала внимание своих фолловеров откровенным кадром. Она сделала фотографию, на которой показала нижнее белье.
"Фото для привлечения внимания", – написала Дорофеева в Instagram и анонсировала сольный концерт.
Черные стринги с зеленым скорпионом от украинского бренда Zhilyova lingerie, к слову, стоят $39.
Читайте также:"Деградация": новый трек DOROFEEVA захейтили за мат
Подписчики Нади оценили кадр, но есть и те, кому он не понравился:
- "Фу! Скоро и без трусов будет все показывать. Отписка"
- *Фейспалм*Г
- "Больше нечем привлечь? Жаль..."
Ранее мы писали, что Надя Дорофеева потроллила саму себя в юности: Что это такое?
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное