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Дантес показав Дорофєєву без макіяжу: З днем народження, бабцю!

Сьогодні, 12:11

21 квітня співачці виповнюється 31 рік. Дантес з гумором привітав улюблену дружину з днемнародження в Instasories

Сьогодні, 21 квітня, українській співачці Наді Дорофєєвій виповнюється 31 рік. Всім давно відомо, що її чоловік Володимир Дантес володіє хорошим почуттям гумору. І навіть в такий день він не упустив шанс пожартувати над коханою.

"Увага, сенсація! Я живу з бабцею, 31! Привіт, з днем народження!" – прокричав на камеру Дантес.

Надя нітрохи не образилася на чоловіка, а навпаки посміхалася і обіймала його перед камерою. Схоже, що відео Дантес зняв з самого ранку вдома, і Надя була ще в піжамі і без макіяжу.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес
Відео: instagram.com/vladimirdantes

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес одружені вже більше п'яти років. І якщо раніше Надя була більш популярна за свого чоловіка (Дантеса деякий час навіть називали "чоловік Дорофеєвої"), то зараз обидва артиста досить популярні і активно розвивають свою музичну кар'єру.

Нагадаємо, alyona alyona роздяглася і порівняла себе з Надею Дорофєєвою.

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